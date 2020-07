Vicentin: el juez del concurso también pide el balance 2019

El último balance de la firma agroindustrial Vicentin continúa siendo un misterio. Primero fueron los bancos internacionales, quienes en su presentación en Estados Unidos advirtieron que no contaban con la última información financiera de la firma. Luego, el Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó un escrito en el juzgado donde avanza a paso lento el concurso de acreedores, solicitando que la empresa muestre su balance 2019. Finalmente, esta semana el juez que entiende en la causa, Fabián Lorenzini, también advirtió que hasta el momento los dueños de la firma agroindustrial habían mostrado un informe de activos y pasivos, pero del balance no había noticia. Esa parece ser una pieza clave para entender, o no, la repentina debacle de la compañía.