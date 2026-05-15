La cadena de supermercados Coto anunció nuevas ofertas que van a estar disponibles durante mayo y que incluyen descuentos productos de bazar, decoración, alimentos para mascotas, librería, juguetes, deportes y muebles. Algunas ofertas van a estar vigentes hasta el 17 de mayo, mientras que otras promociones bancarias y planes de financiación todo el mes.
Descuentos en Coto hoy: qué promociones hay este viernes 15 de mayo y cómo aprovecharlas
La cadena de supermercados amplió sus promociones durante mayo con financiación sin interés. Conocé los rubros que cuentan con descuentos y los medios de pago.
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Entre las ofertas más destacadas aparecen rebajas de hasta el 50% en utensilios de cocina, juguetes y artículos de hogar, además de promociones especiales en alimentos balanceados para perros y gatos.
Descuentos en bazar y decoración
Uno de los sectores con mayores rebajas esta semana es el de bazar y decoración. La cadena ofrece promociones en productos de cocina, vasos, copas, organizadores y accesorios para el hogar.
La marca Multiflon tiene descuentos del 50% en distintos artículos seleccionados:
- hervidor Paprika de 10 cm a $8.000
- cacerola antiadherente Essencial de 24 cm a $22.500
- colapasta negro de 22 cm a $40.000
También aparecen importantes rebajas en productos de la marca Crisa, con precios promocionales en vasos y copas:
- vaso cooking Coliseo de 412 ml a $1.800
- copa champagne Embassy a $1.250
- jarro Irish Coffee a $3.800
En cuanto a los artículos para el asado, Tramontina ofrece un 50% de descuento en tenedores, pinzas y cepillos churrasco. Por su parte, Home Design da un 40% de descuento en canastos organizadores Laundry en diferentes tamaños y colores, con valores desde $2.099. Las promociones también alcanzan al sector de muebles y decoración, Home Studio ofrece un 30% de descuento en productos seleccionados como:
- rack TV blanco/roble de 180 cm a $90.899
- mesa ratona con estante a $55.199
Promociones en alimentos para mascotas
El rubro mascotas también cuenta con promociones destacadas durante esta semana en Coto. La marca Dr. Zoo ofrece una promoción 3x2 en snacks y bocaditos para perros y gatos llevando tres productos iguales. Además, Tiernitos brinda un 25% de descuento en alimentos balanceados para perros:
- alimento para adultos Carne y Vegetales de 1,5 kg a $3.173,90
- alimento para cachorros de 1,5 kg a $3.653,90
También participan otras marcas muy reconocidas del sector:
- Kongo: 25% de descuento en alimento seco para perros y gatos
- Raza Gatos: 25% de descuento en bolsas de alimento seco para gatos
Además de bazar y mascotas, las ofertas semanales incluyen descuentos en librería, juguetería y artículos deportivos. Entre ellos aparecen productos escolares, sets infantiles, mancuernas, colchonetas de yoga y pisos de goma eva con rebajas de hasta el 50%.
Coto: beneficios bancarios
Además de las rebajas semanales, la cadena mantiene distintas opciones de financiación. Una de las promociones vigentes es la de Mercado Pago, que permite acceder a:
- 3 cuotas sin interés
- pagando con QR
- utilizando tarjeta de crédito Mercado Pago
- en compras desde $50.000
- el beneficio no aplica para compras realizadas a mediante la plataforma web de Coto Digital
También continúa vigente la promoción exclusiva con Tarjeta Naranja mediante Plan Z:
- 3 cuotas sin interés
- disponible todos los días
- exclusivo con Tarjeta Naranja
En algunos casos, las promociones cuentan con topes de reintegro y condiciones específicas según el banco o medio de pago utilizado. Por eso es que se recomiendan revisar bien los detalles completos y los planes de financiación directamente en la página oficial de Coto antes de realizar la compra.
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