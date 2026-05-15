Descuentos en Coto hoy: qué promociones hay este viernes 15 de mayo y cómo aprovecharlas

La cadena de supermercados amplió sus promociones durante mayo con financiación sin interés. Conocé los rubros que cuentan con descuentos y los medios de pago.

Las promociones van a estar disponibles hasta el domingo 17 de mayo.

La cadena de supermercados Coto anunció nuevas ofertas que van a estar disponibles durante mayo y que incluyen descuentos productos de bazar, decoración, alimentos para mascotas, librería, juguetes, deportes y muebles. Algunas ofertas van a estar vigentes hasta el 17 de mayo , mientras que otras promociones bancarias y planes de financiación todo el mes .

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Entre las ofertas más destacadas aparecen rebajas de hasta el 50% en utensilios de cocina, juguetes y artículos de hogar, además de promociones especiales en alimentos balanceados para perros y gatos .

Uno de los sectores con mayores rebajas esta semana es el de bazar y decoración. La cadena ofrece promociones en productos de cocina, vasos, copas, organizadores y accesorios para el hogar.

hervidor Paprika de 10 cm a $8.000

cacerola antiadherente Essencial de 24 cm a $22.500

colapasta negro de 22 cm a $40.000

También aparecen importantes rebajas en productos de la marca Crisa, con precios promocionales en vasos y copas:

vaso cooking Coliseo de 412 ml a $1.800

copa champagne Embassy a $1.250

jarro Irish Coffee a $3.800

En cuanto a los artículos para el asado, Tramontina ofrece un 50% de descuento en tenedores, pinzas y cepillos churrasco. Por su parte, Home Design da un 40% de descuento en canastos organizadores Laundry en diferentes tamaños y colores, con valores desde $2.099. Las promociones también alcanzan al sector de muebles y decoración, Home Studio ofrece un 30% de descuento en productos seleccionados como:

rack TV blanco/roble de 180 cm a $90.899

mesa ratona con estante a $55.199

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Promociones en alimentos para mascotas

El rubro mascotas también cuenta con promociones destacadas durante esta semana en Coto. La marca Dr. Zoo ofrece una promoción 3x2 en snacks y bocaditos para perros y gatos llevando tres productos iguales. Además, Tiernitos brinda un 25% de descuento en alimentos balanceados para perros:

alimento para adultos Carne y Vegetales de 1,5 kg a $3.173,90

alimento para cachorros de 1,5 kg a $3.653,90

También participan otras marcas muy reconocidas del sector:

Kongo: 25% de descuento en alimento seco para perros y gatos

Raza Gatos: 25% de descuento en bolsas de alimento seco para gatos

Además de bazar y mascotas, las ofertas semanales incluyen descuentos en librería, juguetería y artículos deportivos. Entre ellos aparecen productos escolares, sets infantiles, mancuernas, colchonetas de yoga y pisos de goma eva con rebajas de hasta el 50%.

Pagar con tarjeta Imagen: Freepik

Coto: beneficios bancarios

Además de las rebajas semanales, la cadena mantiene distintas opciones de financiación. Una de las promociones vigentes es la de Mercado Pago, que permite acceder a:

3 cuotas sin interés

pagando con QR

utilizando tarjeta de crédito Mercado Pago

en compras desde $50.000

el beneficio no aplica para compras realizadas a mediante la plataforma web de Coto Digital

También continúa vigente la promoción exclusiva con Tarjeta Naranja mediante Plan Z:

3 cuotas sin interés

disponible todos los días

exclusivo con Tarjeta Naranja

En algunos casos, las promociones cuentan con topes de reintegro y condiciones específicas según el banco o medio de pago utilizado. Por eso es que se recomiendan revisar bien los detalles completos y los planes de financiación directamente en la página oficial de Coto antes de realizar la compra.