Plazo fijo: así cierran la semana los principales bancos hoy, viernes 15 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustaron rendimientos para depósitos a 30 días y los ahorristas siguen de cerca cada movimiento del mercado.

El plazo fijo no remonta y las tasas no superan el 20%. Depositphotos

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan mantener sus pesos invertidos sin demasiadas vueltas. Aunque el escenario financiero cambió fuerte en el último año, muchos pequeños y medianos ahorristas todavía optan por este instrumento para resguardar liquidez a corto plazo.

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Este viernes 15 de mayo, las principales entidades bancarias del país muestran tasas que, en varios casos, quedaron lejos de los niveles que supieron verse durante los picos inflacionarios de 2024. Aun así, algunos bancos medianos y financieros siguen ofreciendo porcentajes un poco más altos para captar depósitos.

plazo fijo inversiones Depositphotos

La referencia oficial surge del comparador publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que releva las tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas para colocaciones online a 30 días.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 15 de mayo Según los últimos datos informados al BCRA, entre los bancos de mayor volumen de depósitos las tasas se mantienen en una franja relativamente pareja.

plazo fijo Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este viernes 15 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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