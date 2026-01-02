Excombatientes intimaron a Javier Milei a retractarse por dichos sobre Malvinas en medios británicos

El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata le dio 24 horas al Presidente para que se retracte públicamente de declaraciones realizadas ante la prensa del Reino Unido . Lo acusan de incumplir la Constitución y advierten que podrían denunciarlo penalmente.

Se refieren a lo que habría dicho sobre que las Malvinas serán argentinas cuando “los isleños lo deseen”. De todas maneras, el Presidente recordó la que el reclamo de soberanía "no" era negociable.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó formalmente al presidente Javier Milei a que se retracte de declaraciones realizadas ante medios británicos sobre la cuestión Malvinas y a que “cumpla acabadamente con la manda” de la Constitución Nacional.

La intimación, fechada el 2 de enero y firmada por el presidente de la entidad, exige que Milei se retracte en un plazo de 24 horas de los dichos que, según señalan, fueron reproducidos por numerosos medios nacionales y “condicionan el histórico posicionamiento de la República Argentina” en el reclamo de soberanía sobre las islas.

En el texto, el CECIM recuerda la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, y subraya que si bien la norma exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, “nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos”.

Intimación Milei Malvinas La intimación del CECIM La Plata al presidente Javier Milei.

La organización también insta al Presidente a cumplir con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. “Vemos con estupor y suma preocupación cómo Ud., siendo Presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica”, sostiene el documento.

Además, el CECIM advierte que Milei habría incurrido en un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en los términos del artículo 248 del Código Penal, y señala que sus expresiones “faltan el respeto a la memoria de los excombatientes de Malvinas y a los caídos”.

“La base militar que el Reino Unido mantiene en Malvinas amenaza la seguridad de la región y condiciona la posición de la República Argentina por vía de la imposición belicista”, afirma la intimación, que le reclama al Presidente producir “las comunicaciones oficiales pertinentes, en franca oposición con la avanzada británica”.

Finalmente, la entidad anticipa que, de no cumplir con lo exigido, podría avanzar con una denuncia penal. “Las Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes fueron, son y serán argentinas”, concluye el texto.