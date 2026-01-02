ANSES: quiénes recibirán un extra de $52.250 en enero 2026 + Seguir en









En el primer mes del 2026, un grupo de beneficiarios de ANSES podrá acceder a un pago adicional además de su prestación base.

Cuándo y cuánto cobra la AUH en enero 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recuerda que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a programas complementarios que ayuden a aumentar el monto que se les deposite mes a mes. En un marco de creciente inflación, ayudas como la Tarjeta Alimentar representan una gran ayuda para este sector de la población.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, durante enero la AUH y otras asignaciones reciben un aumento por movilidad en el marco de lo que se establece en el Decreto 274/2024. Con estos ajustes mensuales que toman como referencia el índice de inflación más reciente, se busca que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo a pesar de la variación de precios.

auh anses.webp Monto de la AUH de ANSES en enero El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que registró el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante noviembre fue de 2,5%. Este porcentaje también representa cuánto aumentará la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones de ANSES en enero 2026.

Por lo tanto, los montos completos de la AUH son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $125.518 (se cobra el 80%= $100.362)

AUH por Discapacidad: $408.705 (se cobra el 80%= $326.964) En ambos casos, solo se deposita el 80% de la prestación dado que el porcentaje restante se retiene y acumula para ser liberado tras la presentación de la Libreta AUH ante ANSES que acredita que el menor accede a derechos como salud y educación.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos La Prestación Alimentar no recibe aumentos en su valor todos los meses como sucede con otras prestaciones como las asignaciones, pensiones y jubilaciones. No obstante, a pesar de ello, sigue representando una gran ayuda para las personas que la reciben. Los montos dependen de la cantidad de hijos que estén dados de alta en el sistema de ANSES: Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026 El Calendario de Pagos oficial de ANSES asignó las siguientes fechas de enero para los depósitos de la AUH: DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero