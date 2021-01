Habló el creador del foro que hizo volar el precio de GameStop y alteró a Wall Street

¿Qué piensa Jaime Rogozinski, el creador del foro en 2012? Según declaró, sus participantes "han logrado hacer lo que nunca hizo el movimiento Occupy Wall Street, de una manera radicalmente diferente".

"Occupy Wall Street protestaba contra el hecho de que la gente común no puede participar en el juego del mercado de valores. Ahora la gente común ha encontrado una manera de eludir el sistema desde adentro", señaló.

El alerta en el mundo de las finanzas se activó luego de que, en unas pocas sesiones, la acción de los comercios de videojuegos GameStop ha subido a un ritmo desconcertante, un alza impulsada por un grupo de operadores en cruzada contra el "establishment".

Debido a sus dificultades financieras, las acciones de Game Stop están entre las más atacadas en Wall Street por las ventas en corto.

Esta práctica, común en grandes fondos de inversión, consiste en vender anticipadamente acciones apostando a una caída en sus precios con el fin de recomprarlas más barato en una fecha posterior, y obtener así una ganancia sustancial.

Pero un grupo de traders que operan en bolsa, ansiosos por las apuestas financieras arriesgadas, se propuso oponerse a grandes nombres de las finanzas que venden en corto, y comenzaron a comprar masivamente acciones de GameStop para inflar su precio.

Con unos tres millones de suscriptores, el foro WallStreetBets del sitio Reddit, donde los usuarios de Internet se jactan de sus hazañas o, más a menudo, de sus problemas bursátiles, es la herramienta principal para este movimiento sin precedentes.

Resultado: el viernes pasado, la acción de GameStop (GME en la Bolsa de Nueva York) ganó más de un 50%. Y era sólo el comienzo. Ante esta repentina alza, los fondos que habían apostado a la baja de GME se vieron obligados a recomprar las acciones para limitar sus pérdidas, provocando un "short squeeze" (o "liquidación forzosa"), que incrementó aún más el precio de la acción. GameStop subió un 18% el lunes, luego un 93% el martes y nada menos que un 135% el miércoles.

Jaime Rogozinski creó el foro en 2012 como un sitio "para que los inversores jóvenes compartiesen ideas comerciales, especialmente aquellas de mayor riesgo".

Pero en abril de 2020 fue destituido como moderador (utilizaba Jartek como nombre de usuario) cuando el foro votó en su contra por considerar que "había monetizado el éxito" con la publicación de un libro.

En "How Boomers Made the World's Biggest Casino for Millennials", Rogozinski relataba el nacimiento de su comunidad y los trucos que llevaron a miles de jóvenes a invertir en la bolsa de EEUU para "hacer dinero de una forma rápida".