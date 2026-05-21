SpaceX presentó su salida a bolsa y apunta a la mayor OPI de la historia

La empresa espacial de Elon Musk formalizó su presentación ante la SEC para debutar en Nasdaq bajo el ticker SPCX. La operación podría superar el récord histórico de Saudi Aramco y convertir a SpaceX en una de las compañías más valiosas del mundo.

SpaceX aspira a recaudar hasta u$s75.000 millones mediante la colocación de acciones, lo que implicaría una valuación superior a los u$s2 billones.

SpaceX dio un paso histórico hacia Wall Street y presentó formalmente su solicitud para comenzar a cotizar en bolsa en Estados Unidos, en una operación que podría convertirse en la Oferta Pública Inicial (OPI) más grande de la historia de los mercados financieros.

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La compañía espacial fundada y controlada por Elon Musk eligió al Nasdaq para su debut bursátil y operará bajo el símbolo SPCX, según la documentación presentada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La empresa, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies Corp., ya había iniciado meses atrás el proceso de manera confidencial, aunque ahora avanzó con la presentación pública que habilita la etapa final hacia su desembarco en el mercado.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, SpaceX aspira a recaudar hasta u$s75.000 millones mediante la colocación de acciones, lo que implicaría una valuación superior a los u$s2 billones.

De concretarse en esos niveles, la operación superaría ampliamente el récord histórico alcanzado por Saudi Aramco en 2019, cuando la petrolera saudí levantó u$s29.400 millones en su salida a bolsa.

La magnitud de la operación también posicionaría a SpaceX entre las empresas más valiosas del planeta, por encima de prácticamente todas las integrantes del índice S&P 500.

Incluso, la valuación proyectada superaría la capitalización bursátil actual de Tesla, otra de las compañías controladas por Musk.

El fenómeno SpaceX y el crecimiento de Starlink

SpaceX se consolidó durante la última década como la empresa privada líder del negocio aeroespacial.

La compañía domina el mercado global de lanzamientos comerciales y es uno de los principales proveedores de transporte espacial tanto para la NASA como para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

starlink

Además, Starlink, su unidad de internet satelital, se convirtió en uno de los motores de crecimiento más relevantes del grupo, generando ingresos multimillonarios a partir de la expansión global de sus servicios de conectividad.

La empresa también fortaleció recientemente su valuación tras avanzar en la integración con xAI, la startup de inteligencia artificial impulsada por Musk, y con X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Según Bloomberg, la combinación de estos negocios elevó este año la valuación privada de SpaceX hasta los u$s1,25 billones antes del proceso de OPI.

Elon Musk podría ampliar todavía más su fortuna

La salida a bolsa también podría incrementar de manera significativa la fortuna personal de Elon Musk, actualmente considerado el hombre más rico del mundo.

Elon Musk Elon Musk.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el empresario posee un patrimonio estimado en unos u$s680.000 millones.

Una colocación exitosa de SpaceX podría ampliar todavía más esa cifra y reforzar el peso de Musk dentro del ecosistema tecnológico y financiero global.

Goldman Sachs y Morgan Stanley lideran la operación

La documentación presentada ante la SEC muestra que Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan el proceso de colocación de acciones.

También participan como colocadores Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan Chase.

De acuerdo con Bloomberg, la etapa formal de comercialización comenzaría el próximo 4 de junio, mientras que el precio definitivo de la acción podría definirse alrededor del 11 de junio.

La expectativa alrededor de la operación ya genera fuerte repercusión en Wall Street, tanto por el tamaño potencial de la oferta como por el interés histórico de inversores institucionales y minoristas en ingresar al capital de SpaceX, una de las compañías privadas más codiciadas del mercado global.