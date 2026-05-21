Más allá de las tecnológicas: las acciones de valor se dispararon 3.500% en las últimas dos décadas

Estas acciones duplicaron la performance del S&P 500 entre enero y abril y tuvieron una ganancia del 12,1% en ese lapso. Los inversores buscan activos menos expuestos a la volatilidad.

Estas acciones duplicaron la performance del S&P 500 en lo que va del año.

Las acciones de valor vuelven a ganar protagonismo en Wall Street gracias a una combinación de sólidos balances corporativos, crecimiento de ganancias y valuaciones más razonables frente a otros segmentos del mercado. En un contexto donde los inversores buscan alternativas menos expuestas a la volatilidad tecnológica, varios estrategas destacan que las compañías con fundamentos sólidos podrían seguir ofreciendo rendimientos atractivos en 2026.

Según datos recopilados por Bloomberg Intelligence, una cartera enfocada en acciones de valor acumuló un retorno de 3.471% desde el año 2000 , superando ampliamente el desempeño del S&P 500 en el mismo período, que fue de apenas una octava parte.

Además, superó al índice de referencia bursátil por más del doble en lo que va del año hasta abril , con una ganancia del 12,1% durante ese período.

El atractivo de estas compañías reside en que cotizan con múltiplos más bajos , pero al mismo tiempo muestran una mejora consistente en sus resultados financieros.

El renovado interés por este tipo de activos coincide con una etapa de fuerte crecimiento de utilidades corporativas en EEUU . Las ganancias de las empresas del S&P 500 apuntan a registrar en 2026 su expansión más fuerte en más de cuatro años, impulsadas por inversiones en inteligencia artificial, eficiencia operativa y una economía que aún se mantiene resiliente pese a las tensiones geopolíticas y la inflación.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Estas acciones superaron al S&P 500 por más del doble en lo que va del año hasta abril, con una ganancia del 12,1% durante ese período. Depositphotos

Además, las valuaciones parecen haberse moderado incluso mientras los índices bursátiles alcanzan máximos históricos. El ratio precio/ganancias del S&P 500 cayó desde niveles superiores a 25 veces hasta la zona de 21 veces, gracias al crecimiento de las utilidades empresariales. En tecnología, el ajuste fue aún más marcado: el múltiplo promedio pasó de 36 a cerca de 25 veces ganancias.

Foco en finanzas

Dentro del universo value, algunos analistas ponen el foco en compañías financieras e industriales que muestran fortaleza tanto en ingresos como en comportamiento bursátil.

Firmas como Axos Financial y Esquire Financial Holdings mejoraron sus indicadores de “fuerza relativa”, una métrica utilizada para medir el desempeño de una acción frente al resto del mercado. Ambas compañías registraron aceleración en ganancias y ventas durante los últimos trimestres.

En paralelo, grandes bancos de inversión mantienen una visión constructiva sobre la renta variable estadounidense. Morgan Stanley elevó recientemente su objetivo para el S&P 500, apoyándose principalmente en la fortaleza de las ganancias corporativas y en el impacto positivo de la inteligencia artificial sobre la productividad empresarial.

Aun así, los riesgos siguen presentes. Un escenario de tasas altas por más tiempo, inflación persistente o una desaceleración del gasto en inteligencia artificial podrían afectar el entusiasmo del mercado. Pero, por ahora, la combinación de utilidades robustas y valuaciones más equilibradas continúa sosteniendo el interés por las acciones de valor.