Bullrich más dura: “El centro hoy está muerto”

“A mí nunca me tocó la Ciudad, lamentablemente. Pedí que me den la responsabilidad, pero nunca la tuve. Pasamos la Policía a la Ciudad el día 6 de enero de 2016”, explicó Bullrich.

Modelo Mendoza

Consultada sobre cómo paliar las protestas con cortes de calles y avenidas, la precandidata ejemplificó con las provincias de Mendoza y Neuquén, que tuvieron gestiones que -según dijo- lo “han solucionado” al establecer “multas” a las organizaciones piqueteras.

“Como Mendoza, con un código de convivencia, que cuando se hacen las marchas y bajan a las calles, las organizaciones pagan. Ayer estuve en Neuquén, el intendente (Horacio) Pechi Quiroga hizo lo mismo. Si bajás a la calle las organizaciones terminan pagando multas”, explicó.

Bullrich vistió el centro de Lomas de Zamora junto a su compañero de fórmula, Luis Petri; su precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, y su precandidato a senador, Maximiliano Abad.

La exministra ya había cuestionado el miércoles cómo lidia Larreta con las protestas en su distrito, al afirmar que “ahora en la campaña, dice ‘voy a hacer lo que no hice’”.

“Si en ocho años alguien no soluciona un problema, ¿por qué me dice que lo va a solucionar en los próximos cuatro? No se entiende y no es un tema menor”, expresó Bullrich.

Al cruce salió el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. “Cuando ella fue ministra tampoco se terminaron los piquetes ni (los manifestantes) dejaron de ingresar por los accesos de la Ciudad”, dijo Miguel también ante radios.

Aunque afirmó que “no comparte” realizar “discusiones de esta manera” dentro de la coalición, el funcionario porteño remarcó que la propia Bullrich ya había admitido que “no hay mucho que se pueda hacer” frente a las protestas y los cortes de calle.