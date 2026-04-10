El Gobierno, cercado por la escribana, la caída en las encuestas y el caso Adorni

El Gobierno redujo al mínimo la exposición pública tras las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko. Mientras Javier Milei busca sostener a su jefe de Gabinete, las investigaciones judiciales, la próxima declaración jurada y la caída en los sondeos aumentan la tensión en Balcarce 50.

El Gobierno arrastra múltiples escenarios de conflicto, entre los que se destacan las investigaciones que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por enriquecimiento ilícito , y el festival de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación, a los cuales accedieron varios funcionarios y dirigentes del oficialismo. En este marco, Casa Rosada volvió a exponer esta semana la fragilidad de su estrategia comunicacional y optó por un esquema de fuerte repliegue público , con pocas apariciones oficiales y una centralización de la defensa política en el presidente Javier Milei y en la escribana del vocero presidencial Adriana Nechevenko.

Uno de los episodios que más inquietud generó dentro del oficialismo fue justamente la exposición mediática de Nechevenko , a cargo de las operaciones inmobiliarias del funcionario. Tras su intervención en la Justicia y los medios, en Balcarce 50 se impuso la decisión de bajar su perfil y evitar nuevas entrevistas.

Entre otras cosas, la escribana confirmó que fue ella quien lo vinculó con una policía retirada y su hija, que le otorgaron un préstamo de u$s100 mil , utilizado en una de las operaciones bajo análisis judicial. “ Yo le presenté a las prestamistas ”, afirmó.

Sus declaraciones dejaron en evidencia el delicado equilibrio que intenta sostener el Gobierno. Mientras Milei se mantuvo como principal sostén político del jefe de Gabinete, intentó recuperar la agenda política brindando una entrevista en la Televisión Pública. En tanto, la exposición de actores periféricos como la escribana generó incomodidad en la mesa chica libertaria, donde crece la preocupación por el impacto del expediente sobre la imagen presidencial.

El último relevamiento de Zuban Córdoba muestra uno de los peores registros de la gestión: 65% de desaprobación y apenas 33,9% de aprobación , con un deterioro sostenido desde diciembre y un fuerte salto negativo en abril. El informe también señala que 63,6% de los consultados cree que el país va en la dirección incorrecta , un dato especialmente sensible porque golpea el corazón del relato oficial sobre el rumbo económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Zuban_Cordoba/status/2041912019398373875&partner=&hide_thread=false El 65% desaprueba la gestión y un 33,9% aprueba.



La desaprobación se vuelve dominante. El rechazo crece y consolida tendencia pic.twitter.com/i4sDpBPgpm — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 8, 2026

En paralelo, la consultora Trends también detectó un desgaste significativo de la figura presidencial en términos electorales. Según el estudio citado en el análisis político de esta semana, por primera vez Axel Kicillof aparece con ventaja en un escenario de mano a mano frente a Milei, rompiendo una dinámica que hasta ahora mantenía al Presidente al frente de todos los escenarios nacionales.

Tanto Javier Milei como Manuel Adorni llegaron al jueves y viernes sin agenda pública formal. La ausencia de actividades oficiales contrastó con semanas anteriores, marcadas por una intensa exposición pública del funcionario.

Adorni deberá presentarse a fin de mes en el Congreso para dar su informe de gestión. Además, a fines de mayo presentará su próxima declaración jurada patrimonial, una instancia clave porque será la primera después de que se conocieran los movimientos inmobiliarios investigados y el detalle de nuevas hipotecas privadas.

ESCRIBANA CAUSA ADORNI CAPTURA DE TV La escribana de Manuel Adorni protagonizó un raid mediático. Captura de TV

Entre los datos más sensibles está la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según pudo saber este medio, dicha propiedad se presentará formalmente a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Mientras tanto, uno de los movimientos previstos es un viaje de Adorni a Vaca Muerta el próximo 16 de abril, una visita que apunta a volver a poner en primer plano la agenda energética y económica del Gobierno, uno de los ejes que la administración libertaria considera más competitivos en términos de gestión. En paralelo, también se trabaja en un nuevo evento político con Karina Milei y el propio Adorni, dando una señal de respaldo interno en medio del ruido.