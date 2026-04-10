La película secuela de "Lord of War" con Nicolas Cage y Bill Skarsgård ya tiene fecha de estreno + Seguir en









La cinta de 2005 recaudó 72 millones de dólares en la taquilla mundial y con el tiempo se convirtió en un clásico en la filmografía de Cage.

Cage repite su papel de Yuri Orlov.

Lords of War, la secuela de Lord of War, recibió una importante actualización. La película protagonizada por Nicolas Cage y Bill Skarsgård y dirigida por el nominado al Oscar Andrew Niccol fue adquirida por Vertical para su distribución en Estados Unidos.

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Vertical mostrará imágenes de la película en CinemaCon la próxima semana en Las Vegas, antes de su estreno en cines previsto para 2027.

De qué trata Lords of War La secuela de la película de 2005, El señor de la guerra, protagonizada por el ganador del Oscar Nicolas Cage, presenta al actor retomando su papel como Yuri Orlov, el traficante de armas más notorio del mundo. Cuando Yuri descubre que tiene un hijo, Anton (Bill Skarsgård), un despiadado genio mercenario empeñado en superar a su padre creando un ejército privado y explotando las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio, se ve inmerso en una mortal batalla por el legado. Lo que comienza como una impactante revelación desata una feroz rivalidad entre padre e hijo, alimentada por el poder, la ambición y la traición, con el comercio mundial de armas en juego.

Lord of War de 2005 recaudó 72 millones de dólares en la taquilla mundial y con el tiempo se convirtió en un clásico en la filmografía de Cage.

El rodaje de Lords of War, escrito y dirigido por Niccol, finalizó recientemente en Marruecos. La película también cuenta con la participación de Laura Harrier (White Men Can't Jump), Sylvia Hoeks (A Sacrifice) y Greg Tarzan Davis (Mission: Impossible – The Final Reckoning).

La película fue producida por Philippe Rousselet y Fabrice Gianfermi, quienes produjeron la original, para Vendôme Pictures; Niccol; y Cage para Saturn Films. Los productores ejecutivos son Skarsgård, Alice Dawson, Graham Taylor y Christopher Slager de Fifth Season, y Rich Goldberg y Peter Jarowey de Vertical.