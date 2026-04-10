Jorge Macri oficializó la prioridad para porteños y apuntó contra Axel Kicillof por los servicios públicos + Seguir en









La medida fue formalizada por decreto y extiende a todas las áreas del Gobierno de la Ciudad un criterio que ya se aplicaba en salud. El jefe de Gobierno defendió la decisión con un mensaje dirigido a la Provincia: “La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: LN

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, oficializó este jueves la implementación de la denominada “prioridad porteña”, un esquema que dará preferencia a quienes tengan domicilio en la Ciudad al momento de acceder a trámites, turnos y prestaciones estatales. La medida quedó formalizada por decreto y extiende a todas las áreas del Ejecutivo un criterio que hasta ahora ya se aplicaba en el sistema de salud.

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Pero la decisión fue presentada también en clave política. A través de sus redes sociales, Macri aprovechó el anuncio para apuntar directamente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al sostener que “durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen” y que “la incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos”. La referencia se inscribe en una secuencia de cruces recientes entre ambas administraciones por el uso de servicios públicos.

La decisión fue respaldada públicamente por Jorge Macri, quien a través de sus redes sociales defendió la medida con un mensaje de fuerte tono político. “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, escribió. Y agregó: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: prioridad para los porteños”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2042630833727492324&partner=&hide_thread=false Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen.



La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos.



Se terminó.



Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS… pic.twitter.com/rz2JiG787M — Jorge Macri (@jorgemacri) April 10, 2026 El mensaje no fue aislado. Días atrás, el Gobierno porteño ya había reclamado formalmente a la Provincia el pago de más de $27.000 millones por la asistencia brindada a personas en situación de calle con domicilio bonaerense que son atendidas en la Ciudad. Desde Uspallata sostienen que actualmente asisten a más de 2.300 personas provenientes de territorio bonaerense, y responsabilizan a la gestión de Kicillof por no asumir esos costos.

Jorge Macri le reclamó a Kicillof $27 mil millones por la asistencia a bonaerenses en situación de calle La tensión entre la Ciudad y la Provincia sumó un nuevo capítulo luego de que Jorge Macri reclamara formalmente a Axel Kicillof el pago de más de $27 mil millones por la atención de personas en situación de calle con domicilio bonaerense que son asistidas en CABA. Desde el Gobierno porteño señalaron que actualmente se brinda cobertura a 2.327 personas provenientes de la provincia, alojadas en los Centros de Inclusión Social, y sostuvieron que la normativa vigente establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus residentes.

El jefe de Gobierno utilizó sus redes para endurecer el mensaje político y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense. “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno”, escribió, al tiempo que exigió a la Provincia que asuma los costos de alojamiento y asistencia social. Desde La Plata respondieron ampliando su red de centros de contención, en lo que ya se perfila como otro frente de disputa entre ambas administraciones por recursos, gestión y responsabilidades en el AMBA. En qué consiste la “prioridad porteña” que oficializó Jorge Macri La medida formalizada por decreto establece que los residentes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán prioridad en el acceso a turnos, trámites, cupos y prestaciones que dependen del Gobierno porteño. El criterio, que ya se aplicaba en el sistema de salud, ahora se extenderá a todas las áreas y servicios de la administración local, con el domicilio como principal parámetro de asignación. Desde el Ejecutivo porteño aclararon que la disposición no implica excluir a quienes viven fuera de CABA, sino establecer un orden de preferencia para los vecinos que tributan en la Ciudad. El objetivo declarado es optimizar recursos y tiempos de atención en áreas con alta demanda, en medio del reclamo recurrente por la utilización de servicios públicos por parte de residentes bonaerenses.