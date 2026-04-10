Blondel habló de cómo lo afectaron las supuestas filtraciones en Boca con Morena Beltrán + Seguir en









El defensor habló de los rumores de que fue apartado por “filtrarle información” a su pareja Morena Beltrán y confesó que se reunió con los referentes para tratar ese tema.

Blondel habló de cómo lo afectaron las supuestas filtraciones en Boca con Morena Beltrán

El futbolista Lucas Blondel, quien actualmente se desempeña en Huracán, se refirió a las acusaciones que recibió de filtrar información cuando jugaba en Boca.

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En declaraciones televisivas en TyC Sports, Blondel, que atraviesa un buen momento en el “Globo”, recordó lo complicados que fueron los últimos meses en Boca y subrayó que allí “es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente creen que pasan”.

En este sentido, se lamentó porque “sí me duele cuando la hacen cargo a ella”, en alusión a su pareja, que es la periodista deportiva Morena Beltrán. Y añadió: “Uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan”.

A su vez, remarcó que “lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y hacen cargo de algo que no era así”, y subrayó que “hay pruebas suficientes porque jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Después son cosas que pasan en el fútbol. Cando estaba siendo considerado y me iba bien. nadie decía que filtraba cosas”.

Por otra parte, aseguró que las acusaciones que recibió no le generaron problemas con sus compañeros: “Estoy tranquilo porque ellos sabían que no era así. No tuve que aclararlo, en su momento junté algunos referentes y les dije ‘la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto’, y me dijeron que no me preocupara”.

Por último, recordó que “el ruido fue a partir de no ser considerado. Tres años estuve, con ‘More’ salgo hace dos. Si fuera así me hubiesen apartado del plantel”. Blondel llegó a Boca a mediados del 2023 y, pese a su buen inicio, en marzo del 2024 sufrió una lesión ligamentaria que lo tuvo varios meses alejado de las canchas. A partir de allí fue cada vez menos tenido en cuenta, hasta que se dio su salida a Huracán en el último mercado de pases.

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