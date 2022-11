Charlas de quincho

MACRISMOS

“El libro no tiene demasiadas novedades, pero permitió hacer un acto político de envergadura como este”, reconoció uno de los cerca de 1.500 invitados que se reunieron en La Rural a la presentación del libro “Para qué…” (un segundo tiempo?). Sin sus principales socios -Elisa Carrió y Gerardo Morales-, Macri no pareció demasiado contrariado, tal vez, porque su objetivo no era reunirse con ellos, sino juntar a su propia tropa “que él mismo se encarga de dividir”, se enojó un seguidor de la primera, o segunda, hora. En realidad, el acto parecía más de su propio lanzamiento, que de algunos de los candidatos del PRO que ya se pronunciaron a favor de competir. De ahí que no extrañara la virulencia de su propia protegida, Patricia Bullrich, contra el hasta hace poco “candidato natural”, Horacio Rodríguez Larreta (ninguno de los dos le tiene confianza a Mauricio), o la aparición de la exgobernadora María Eugenia Vidal anotándose también en esa carrera, entre otros varios. Sin mencionar a otros, como exministro de Economía de Cristina Fernández, Martín Lousteau, que ante la posibilidad de que le bloqueen el acceso a la conducción de CABA (por el ascenso de Jorge Macri), también se anotó para la presidencial, protegido por una parte del radicalismo. Para colmo, todo esto sucede en medio de una feroz interna oficial por la eliminación/postergación de las PASO que, hasta ahora, no dejó demasiado bien parado al propio presidente, Alberto Fernández, que insiste en que se hagan, mientras un grupo de “albertistas” también comenzó a hacer rodar la eventual “reelección” del mandatario. Y, si bien las chances no serían demasiadas, le alcanzarían para “embarrar” un poco más la cancha y, al menos, sentarse a la mesa de las negociaciones, lo que también enfurece a La Cámpora y otros sectores del cristinismo. “No dan los números (para voltear las PASO)”, confiaba un funcionario de segundo orden aludiendo, justamente, a la división de intereses dentro del propio oficialismo, y a la necesidad de la oposición de contar con esa herramienta para dirimir las candidaturas.