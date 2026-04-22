Casa Rosada envió al Congreso el proyecto de reforma electoral: el texto completo + Seguir en









Incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y la modificación el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Iniciaría su tratamiento en el Senado.

Milei, durante su última presentación en el Congreso, entre los presidentes de ambas Cámaras.

En simultáneo al tratamiento de la Ley Hojarasca y la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzan en Diputados y el Senado respectivamente, Casa Rosada anunció su próximo objetivo parlamentario: una reforma electoral, iniciativa que ya comunicó en el 2024. El proyecto oficializado ingresará en la Cámara alta del Congreso.

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El argumento del Gobierno para impulsar esta propuesta es que "el sistema electoral argentino, tal como está planteado hoy, es caro, opaco y propicia el financiamiento espurio. Sostener esto no es gratis: la plata sale del bolsillo de todos los argentinos". En ese marco, consideran que el objetivo de la iniciativa es "que la política cueste menos, sea más transparente y represente mejor".

Según aseguró un referente libertario de la Cámara de Diputados, la ecuación oficialista es complicada para alcanzar los votos que superen la mayoría, dado que -al menos- la estrategia electoral peronista y radical el próximo año contempla una interna a nivel nacional, al igual que en muchos distritos, especialmente el porteño. Por su parte, desde la oposición aseguran que se perdió el impulso para la sanción de Ficha Limpia, luego de que se caiga por el cambio repentino de postura de dos aliados al Gobierno el año pasado.

Reforma electoral del Gobierno: cuáles son los cambios Entre los puntos que abordará la reforma electoral, se incluyen:

Eliminación de las PASO .

. Se elevarán los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería.

Transparentar el financiamiento de los partidos políticos, permitiendo que personas y empresas aporten de manera regulada y trazable.

Proyecto de Ficha Limpia , para que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no puedan presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.

, para que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no puedan presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. Eliminación del régimen de espacios cedidos en medios de comunicación para propaganda proselitista.

para propaganda proselitista. Se dejará de financiar a los miembros del Parlasur. Reforma electoral: proyecto completo Reforma Electoral Proyecto Completo

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