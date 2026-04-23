Alejandro Vaccaro: "La Feria del Libro está abierta a todas las ideologías y promueve el diálogo"

El presidente de la SADE y secretario de la Fundación El Libro repasó los atractivos de la 50ª edición, defendió el carácter plural del encuentro y se mostró optimista pese a la crisis del sector editorial.

Alejandro Vaccaro destacó la vigencia de la Feria del Libro, el peso de la memoria en esta edición y la expectativa por superar el millón de visitantes.

Hoy, a las 18, en La Rural, se inaugura la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires , que concluirá el 11 de mayo, y estará abierta todos los días de 14 a 22.

Para celebrar el medio siglo de vocación por el universo del libro la organizadora Fundación El Libro dispuso transformaciones y novedades , manteniendo las tradicionales como “La noche de la Feria” e impulsando lo nuevo, como una carpa gigante en la Pista Central de La Rural para bailar y disfrutar de shows y recitales o conectando con el espíritu mundialista se inaugura un ”Espacio del hincha” que une la pasión del fútbol con la cultura y el arte.

A diferencia de lo realizado hasta ahora, el acto de inauguración será compartido por cuatro escritoras: Leila Guerriero , Gabriela Cabezón Cámara , Selva Almada (de participar Samanta Schweblin, que anda siendo cortejada por el mundo, y Mariana Enriquez, sería algo así como la presentación del dream team de la literatura argentina actual) y tendrá la conducción del conversatorio la periodista, investigadora y ensayista María O´Donnell .

“Memoria y futuro” , lema de la feria, se concretará de forma imperdible durante la Feria. En un sector se exhibirán libros que fueron censurados o prohibidos durante la Dictadura Cívico Militar, y el Maratón de Lectura (28 de abril a las 19 hs.) se dedicará a textos de escritores desaparecidos, censurados, prohibidos y exiliados (Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Osvaldo Soriano, Manuel Puig, entre otros).

Por su parte, Borges será recordado a 40 años de su muerte con un juego participativo y una impactante muestra inmersiva. También habrá un lugar para el recuerdo del genial creador rosarino Roberto Fontanarrosa.

feria del libro

Encuentro Internacional de Narración oral, Festival de Poesía, Reunión de autores de microficción son algo de lo mucho que ofrece esta Feria, y de lo que hablamos con Alejandro Vaccaro, presidente de la SADE y Secretario de Cultura de la organizadora Fundación El Libro.

Periodista: ¿Qué hace que más de un millón de personas vayan año a año a la Feria del Libro?

Alejandro Vaccaro: Muchos atractivos. Hace 50 años cuando se inició la Feria propuso el encuentro del autor con el lector. La gente supo que ahora había un lugar donde podía conocer a su autor favorito, hablar con él, sacarse una foto, pedirle un autógrafo, pero que además había conferencias, presentaciones de nuevas obras, debates, espectáculos. Los actos culturales tienen enorme atractivo, casi un cincuenta por ciento de la gente viene por ellos. En esta Feria habrá más de 1500 actos culturales. Junto a la participación de autores argentinos habrá más de 150 escritores que vienen de diversos lugares del mundo, entre ellos dos Premio Nobel: el sudafricano J. M. Coetzee, el chino Mo Yan. A esto se suma la bibliodiversidad, la posibilidad de encontrar todo tipo de libros, y la pluralidad, la Feria está abierta a todas las ideologías, promueve el diálogo, la conversación pública. Recuerdo una Feria donde en una sala hablaba Milei, y en la de al lado Pepe Mujica. Esta Feria por primera vez se inaugura con una conversación entre tres destacadas escritoras.

P.: ¿Por qué el lema de la Feria señala que está comprometida con la “Memoria y el futuro”?

A.V.: Recordamos muchas cosas. Por ejemplo. a Borges, a 40 años de su muerte, con un conjunto de actividades, entre ellas un juego participativo, un laberinto que a la entrada dice: del laberinto se sale leyendo. Borges tenía esa facultad de hacerte entrar en un laberinto para al final sacarte enriquecido. Por otro lado, está el sector que recuerda lo sucedido con los escritores, los libros y la cultura durante la Dictadura. La Feria nació en 1975, y al año siguiente, apenas no más cuando comenzaba la Feria, se produjo el golpe militar, y la Feria resistió con todos los problemas que eso implicaba. En la Feria un espacio rescata los libros que fueron censurados, prohibidos o quemados. Y lo que pasó con sus autores. En cuanto al futuro, sabemos que el libro es conocimiento, aprendizaje, imaginación, memoria, y que, en medio de los cambios, mantiene un lugar clave.

P.: ¿Cómo abre la Feria en un momento de crisis del sector?

A.V.: Hay crisis en el sector editorial, se hacen menos libros, se venden menos libros, pero eso no se siente en la Feria. Cuando en septiembre se presentó como iba a ser la Feria a los diez días estaba el 95 por ciento vendido, hoy no queda un metro cuadrado. Hay 450 expositores del sector, 250 expositores comerciales, y están las provincias, los credos religiosos, de equipos de fútbol. En cuanto a cantidad de público, yo soy optimista, creo que vamos a superar el millón doscientos mil visitantes del año pasado.