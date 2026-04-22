EEUU "no ha fijado un plazo concreto" para escuchar la propuesta de Irán para un acuerdo

La Casa Blanca desmintió versiones sobre plazos para un plan de paz y Trump espera que desde Teherán "presenten una propuesta unificada".

"El presidente Trump marcará el calendario cuando considere que redunda en el mejor interés de EE.UU. y del pueblo estadounidense", explicó la vocera republicana.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró este miércoles que el presidente de EEUU, Donald Trump, " no ha fijado un plazo concreto " para que Irán presente un plan de paz para la guerra en Medio Oriente. El mandatario estadounidense había planteado que esperará a que desde Teherán "presenten una propuesta unificada".

Leavitt aclaró que "el presidente no ha fijado un plazo concreto para recibir una propuesta iraní, al contrario de lo que he leído en algunas noticias hoy". Además, comunicó que queda la puerta abierta: "en última instancia, el calendario lo dictarán el comandante en jefe y el presidente ", dijo.

En la misma línea, la vocera de la Casa Blanca apuntó que las informaciones procedentes de fuentes anónimas que circulen en medios son falsas. En algunos medios estadounidenses se habló de que el plazo del mandatario estadounidense sería de entre tres y cinco días, para escuchar los planes de Teherán para resolver el conflicto.

"El presidente Trump marcará el calendario cuando considere que redunda en el mejor interés de EEUU y del pueblo estadounidense", explicó la vocera republicana.

Por otro lado, Leavitt señaló que Trump ofrece " un poco de flexibilidad ", a cambio de "una respuesta unificada" por parte de la República Islámica, algo complejo, debido que a muchos de los líderes del país fueron asesinados por EEUU e Israel durante la guerra. También agregó que el presidente norteamericano se encuentra "satisfecho" con el bloque económico contra el país persa, al mismo tiempo que Trump afirma que Irán “ está colapsando financieramente ”.

"EEUU mantiene el control de la situación y la ventaja sobre Irán. No solo se han visto significativamente debilitados y aniquilados militarmente, sino que están perdiendo económica y financieramente con cada momento que pasa bajo este bloqueo", insistió la vocera.

Donald Trump anunció la extensión de la tregua, pero el bloqueo continúa

Horas antes de las declaraciones de la vocera y presidente de EEUU, Trump había anunciado la prolongación indefinida del alto el fuego con Irán, justo cuando estaba por expirar la tregua inicial. Sin embargo, dejó en claro que el bloqueo a los puertos iraníes continuará vigente hasta que se alcance un acuerdo.

“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró el mandatario.

La medida fue tomada tras un pedido del gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto. Según explicó Trump, el objetivo es dar margen a Teherán para unificar una postura en la mesa de negociación, en medio de divisiones internas. “El Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado”, sostuvo.