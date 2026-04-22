Agua, gas o cloacas: más de la mitad de la población carece de al menos uno de estos servicios

El 52,9% de la población no accedió al agua corriente, gas de red o cloacas. Otro dato crítico fue la caída de cobertura de obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia al 65,4%, generando una mayor presión sobre el servicio público.

El acceso al gas de red se encuentra en franco retroceso en los últimos años: pasa del 61,9% en el segundo semestre de 2023 al 60,5% en el mismo período de 2025.

En medio del deterioro de los salarios y la producción, aumenta la cantidad de argentinos que no accede al menos a uno de los servicios básicos como agua corriente, gas de red o cloacas : pasó del 51% al 52,9% en el segundo semestre del 2025 , según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos . En tanto, en la salud generó más presión sobre el sistema público.

Hacia adentro de los diferentes servicios, se observa que el acceso al gas de red se encuentra en franco retroceso en los últimos años: pasa del 61,9% en el segundo semestre de 2023 al 60,5% en el mismo período de 2025.

En contraste, el acceso a agua corriente alcanza al 89,7% de los argentinos, mientras que el 69,5% dispone de cloacas. Sin embargo, la combinación de estos tres servicios deja un dato preocupante: apenas el 47,1% de la población accede a los tres simultáneamente .

Para tener en cuenta, el gas de red aumentó 28% interanual en diciembre de 2025 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y un 709% desde noviembre 2023, según el IIEP-Conicet; mientras que el agua escaló 13% interanual y 386% desde el inicio del gobierno de Javier Milei .

Vale destacar que desde noviembre de 2023 el gobierno lleva a cabo una recomposición de tarifas, que incluyendo el transporte acumulan un alza de 561% en ese período, aunque en el IPC General se observa un alza de 185% .

De esta manera, se observa que la infraestructura no logra acompañar las necesidades básicas, y las brechas territoriales siguen marcando el acceso diferencial.

Salud: más presión sobre el sistema público

Otro de los puntos críticos que emerge del informe es la baja de la cobertura médica, generando mayor presión en el sistema público. De la población total, el 65,4% poseyó cobertura de obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia durante el segundo semestre de 2025, mientras que un año atrás la cobertura era del 67,1% y en el 2023 alcanzaba al 67,5% de los argentinos.

Esto implica que cerca de 10.293.000 personas dependan exclusivamente del sistema público de salud (34,3%). Vale destacar que al cierre de 2023, el 32,4% de la población dependía del sistema público de salud. La situación se profundiza entre niños, niñas y adolescentes, esa proporción asciende al 45%, lo que refleja una mayor vulnerabilidad en los sectores más jóvenes. El 96,7% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.

Vivienda: estabilidad con focos críticos

En términos habitacionales, los datos muestran cierta estabilidad, aunque con núcleos duros de precariedad. El 81% de los hogares tiene viviendas con materiales adecuados, pero el 12,6% presenta calidad parcialmente insuficiente y el 6,4% restante directamente insuficiente.

En condiciones críticas, el 1,9% de los hogares (195.000) vive en hacinamiento crítico, lo que afecta a más de 1 millón de personas; el 12% no cuenta con saneamiento adecuado y el 6,1% no tiene baño con descarga de agua.

Además, un 8,2% de los hogares está en zonas inundables y otro 5,3% vive cerca de basurales. Se trata de variables que suelen concentrarse en los sectores de menores ingresos y que profundizan la desigualdad más allá del ingreso.