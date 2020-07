Larreta ralentiza apertura por suba de contagios y conciliación pandémica

Es una instancia que no sintoniza con la situación del conurbano, que junto a la Ciudad de Buenos Aires conforma el Área Metropolitana. Sigue siendo la región más castigada del país por el coronavirus y el jefe porteño hace gestos para encontrar coincidencias con Axel Kicillof y no romper la armonía sanitaria. El gobernador, aconsejado por sus expertos a no hacer más movimiento en momentos en que tanto la Capital como la provincia podrían tener urgencias de camas de terapia al ritmo de los contagios, también coincide en la necesidad de “trabajar en conjunto”.

De esa manera la Ciudad de Buenos Aires mantendría en funcionamiento las actividades que comenzó a permitir el lunes de la semana pasada, pero eso también sería con variantes. Es decir, no se pasará a la segunda etapa como está contemplado, pero se agregarían habilitaciones.

Salvo que un aumento de contagios o de ocupación de camas de terapia intensiva inesperados, lo obligue a retroceder, Larreta insistirá en continuar de modo más lento, con la doble fundamentación de la fatiga de los porteños que creen manifiestan una suerte de desobediencia civil compartiendo reuniones familiares, asados o mateadas (lo aseguran los ministros de Salud) y la necesidad económica, de los vecinos y del propio Gobierno.

Para el lunes está prevista la apertura de comercios de cercanía en las avenidas de alta circulación o centros comerciales que incluirá la venta de indumentaria y calzado y se deberá concurrir con DNI par los días pares e impar los impares.

Así quedarán funcionando, o con permiso de funcionar, 130 mil locales porteños de venta minorista, de los cuales unos 50 mil son de rubros esenciales y el resto no. Según analiza Larreta con su equipo, podrían incorporarse más actividades que no provoquen grandes aglomeraciones, como las tareas administrativas en Museos de la Ciudad.

En el Plan, sin embargo, estaba contemplado, entre otros rubros, la apertura de industrias no esenciales, el funcionamiento de estacionamientos privados y la gastronomía al aire libre sin servicio de mesa.

Todo quedará acordado una vez que el gobernador bonaerense y el jefe porteño monitoreen los números de la pandemia de estos días, según acordaron en la reunión que mantuvieron ayer en La Plata, la previa a la consulta con el Presidente.

Para la Ciudad, “No se ve una curva de ascenso progresivo en la ocupación de camas de terapia intensiva”. Lo dijo ayer el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós para referirse tanto al subsistema público de salud como al privado.

“Hasta ayer a la noche estaban ocupadas el 60% de las camas de terapia intensiva en el subsector público de salud” de la Ciudad, aseguró Quirós, y dijo que en los últimos diez días ese porcentaje se movió “entre 58% y 63%, sin pendiente de ascenso en el uso de camas”.

En el área pública la Ciudad cuenta con 450 unidades de terapia disponible, de la cuales 266 están ocupadas (59,1%), mientras un total de 1.500 camas están disponibles para pacientes con la enfermedad moderada, de las cuales 740 están ocupadas (49,3%), de acuerdo con el reporte oficial divulgado esta mañana. Con respecto al subsector privado, el ministro señaló que “está tomando más cuotas de trabajo y tiene una proporción de pacientes del conurbano” y que “en los últimos siete días la ocupación de camas de terapia intensiva se movió entre 74% y 75%, pero no se ve una curva de ascenso progresivo”.

“Mantenemos reuniones semanales con el subsector privado y tenemos una estrategia común”, además de “compartir los servicios y capacidades que tenemos, como los laboratorios, redes de cuidado, lugares de atención y ambulancias”, aseguró Quirós tras brindar un informe sobre la situación de la pandemia en el distrito porteño.