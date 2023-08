Cómo cuidar el capital antes de las PASO: estrategias con acciones, bonos y FCI

A menos de una semana de las PASO, y con la inquietud que supone prever los diversos escenarios que puedan resultar de los comicios, los inversores se preguntan “cómo llegar cubiertos” y resguardar el capital de la volatilidad. Por eso, en esta nota trataremos de ver cómo se va a mover el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación, tres variables muy importantes en este contexto, y qué carteras recomiendan los principales brokers del país.

Diversas mediciones de consultoras privadas sostuvieron que la inflación de julio fue más alta que la de junio (que marcó 6%) y que podría ubicarse cerca del 7% mensual. Para agosto, en tanto, se espera que, incluso, se acelere más. En cuanto al tipo de cambio oficial, esta semana el Banco Central incrementó el ritmo de crawling peg, a una tasa del 11,6% mensual. Por último, el BCRA podría dejar sin cambios las tasas de interés en el 97% nominal anual (8,1% mensual) y el 155% efectivo anuales.

Volatilidad

“Consideramos que este año va a ser muy volátil para todos los activos locales al tratarse de un año electoral. Asimismo, la inflación no es factible que baje y la dinámica de las reservas del Banco Central sigue alimentando las expectativas de devaluación, amén de los esfuerzos cortoplacistas del Gobierno por controlar los dólares financieros”, aseguró Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management.

“En contextos de este tipo, consideramos que es ideal tener carteras de fondos diversificadas, con una alta ponderación de instrumentos que ofrezcan cobertura por inflación y devaluación. Por otro lado, hay inversores que nos manifiestan que prefieren no posicionarse en activos soberanos en este año electoral”, completó Gándara.

Perfil conservador

Desde Adcap pensaron en una cartera que llamaron “manejo de liquidez” que invierte en Fondos Comunes de Inversión (FCI). Está compuesta en un 50% por el FCI Adcap Ahorro Pesos y otro 50% en el FCI Adcap Pesos Plus, y tiene una duración muy corta, de 0,10 años; alcanza una TNA cercana al 105%.

El FCI Adcap Ahorro Pesos es un fondo “money market”, por lo que permite rescatar la inversión en el mismo día y se posiciona en activos de corto plazo que no tienen cotización a mercado, como plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles. El segundo fondo, el FCI Adcap Pesos Plus, pertenece al segmento T+1 y canaliza sus inversiones con instrumentos de mercado de corto plazo en pesos.

Si el inversor decide posicionarse en bonos, desde PPI, armaron una cartera para perfil conservador que es “acorde para quienes buscan una menor volatilidad en su exposición al país. Lógicamente, es más defensivo en un escenario negativo y plantea privilegiar buenos créditos”. Incluye un 40% en obligaciones negociables en dólares, un 40% de bonos provinciales en dólares, un 10% en bonos soberanos en dólares y un 10% en bonos en pesos.

También posicionados en renta fija, desde Grupo IEB, dijeron: “Creemos que este contexto llama a una dolarización de la cartera para contar con cobertura cambiaria ante un posible salto discreto. Es por ello que decidimos aumentar en un 8% nuestra exposición a activos en dólares, alcanzando un 66% del total de nuestra cartera”.

Desde IEB explicaron: “El 8% que incrementamos en activos en dólares lo destinamos en su totalidad al bono soberano AL30, dado que restaura su componente defensivo al momento de dolarizar carteras. Asimismo, conservamos nuestra posición del 17% en el Fondo IEB Renta Fija Dólar, lo que nos permite reducir la volatilidad del contexto local a través de su cartera compuesta por títulos de deuda de EE.UU. y América Latina”.

Y añadieron: “Por otro lado, creemos conveniente destinar el 34% restante a activos en pesos indexados al tipo de cambio A3500. Siendo el bono TV24 el de mayor ponderación, con un 26%, dado que brinda una cobertura de devaluación -8,5%. A su vez, mantenemos un 8% en el Fondo IEB Renta Fija (Dólar Linked), el cual aporta diversificación de instrumentos a nuestra cartera a través de un portfolio compuesto por bonos soberanos y corporativos, así como también algunos sintéticos como estrategia de cobertura”.

Desde IOL invertironline, aseveraron que “debido a estos días con mucha volatilidad, sugerimos reducir la posición líquida e incrementar las participaciones tanto en Renta Fija como Renta Variable. Recomendamos seguir la siguiente diversificación: Liquidez 0%, Renta Fija 65% y Renta Variable 35%”.

Los activos que la incluyen son los siguientes: Dólares MEP en efectivo (5%), Lecer con vencimiento en septiembre de 2023 - X18S3 (15%), Letra del Tesoro Nacional a noviembre de 2023 - X23N3 (15%), Bono Dólar Linked - TV24 (5%), ON MSU Energy - RUC6O (15%), ON IRSA 2028 - IRCFO (15%), Nike (5%), Dow Jones (5%), Coca Cola (5%), S&P500 (10%) y Sector Financiero - XLF (5%).

Perfiles moderados

y arriesgados

En Adcap también pensaron carteras para inversores moderados y arriesgados. Para el primero, crearon la cartera “cobertura” que se compone en un 70% en el FCI Adcap Cobertura, que se posiciona en activos de renta fija -letras y bonos soberanos- que ajustan por inflación (CER), y el 30% restante en el FCI Adcap Moneda, que invierte el 100% en instrumentos dólar linked emitidos por empresas.

“Estos bonos ofrecen la cobertura más eficiente posible frente al riesgo de un eventual salto devaluatorio”, explicaron. El posicionamiento en la cartera “cobertura” alcanzaría una TNA del 123% con una duración de 1,34 años; acumula un retorno directo del 32% en los últimos 90 días. Ambos FCI se encuentran entre los top 10 de la industria local de FCI en cuanto a rendimientos en los últimos 90 días.

A su vez, la “renta corporativa”, está compuesta en un 10% por el FCI Adcap Ahorro Pesos, un 40% en el FCI Adcap Renta Fija y un 50% en el FCI Adcap Moneda. “El fondo money market (Adcap Ahorro Pesos) baja la duración de la cartera y la volatilidad, mientras que el FCI Adcap Renta Fija tiene posicionamiento diversificado en las diferentes clases de activos: CER, dólar linked, Badlar y hard dólar. En tanto, el FCI Adcap Moneda potencia la rentabilidad de la totalidad del portafolio. Esta cartera de fondos, con una duración de 1,5 años, tiene una TNA del 101%”, explicaron.

Desde PPI, explicaron que la cartera “agresiva” busca “una mayor exposición a instrumentos más volátiles, pero de superior upside potencial en caso de un escenario constructivo/optimista hacia adelante”. Incluye un 35% de bonos soberanos en dólares, un 35% de bonos provinciales en dólares, un 20% de acciones y Cedear, y un 10% de bonos en pesos. “En el mes de las PASO decidimos mantener el portfolio de acciones sin cambios, apostando principalmente por el sector energético y el de servicios públicos”, dijo el mismo broker.

La cartera de acciones locales posee las siguientes empresas: de energía (YPF, Vista Energy y Transportadora de Gas del Sur), de materiales (Holcim y Loma Negra), financieras (BYMA, Grupo Financiero Galicia y banco Macro), y utilities (Pampa, Central Puerto y Transener).

Desde IOL invertironline para el perfil “agresivo” aseveraron que “en relación al portafolio sugerido el mes pasado, la estructura por tipo de activo sufrió leves modificaciones ya que se vio incrementada la participación en Renta Variable en 5%. De esta manera, la cartera quedó conformada de la siguiente manera: Efectivo 0%, Renta Fija 50% y Renta Variable 50%”.

La cartera antes mencionada incluye: Bono CER 1,45% con vencimiento en noviembre de 2026 - TX26 (10%), Bono global de la República Argentina 2035 - GD35 (10%), Bono dólar linked - TV24 (5%), ON MSU Energy - RUC6O (10%), ON GMSA 2027 - MRCAO (15%), Nike (5%), Sector Financiero (10%), Coca Cola (5%), Russell 2000 (5%), S&P500 (10%), Nasdaq (5%), Bank of America (5%) y Disney (5%).