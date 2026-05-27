Virgil Van Dijk y Noa Lang, el presente y futuro de Países Bajos para el Mundial 2026

Van Dijk, de 34 años, se prepara para capitanear a la selección europea hacia su primera estrella, mientras que Lang hace que la gente encienda sus cámaras para contemplar su talento.

Virgil Van Dijk capitaneará a la selección de Países Bajos hacia su primera estrella , en lo que será su posible último Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por otro lado, Noa Lang se prepara para su segunda cita mundialista y llega como uno de los mejores prospectos del país tras una gran temporada en el Galatasaray de Turquía.

Ronald Koeman confirmó la presencia de ambos jugadores este miércoles, sentando a las bases que lo clasificaron a la Copa del Mundo pero con figuras que no estarán como Jeremie Frimpong, Luciano Valente, Kees Smit y Lutsharel Geertruida.

Virgil Van Dijk completó otra gran temporada en el Liverpool y llega muy bien para este nuevo Mundial, disputando el 100% de los minutos en el equipo, siendo un total de 4941. Participó, entonces, en los 55 partidos, convirtió 8 goles y repartió 3 asistencias. Por otro lado, en su selección ya cuenta con 90 partidos y 12 tantos.

Aunque mucha gente lo conoce simplemente por Van Dijk, en reiteradas ocasiones dijo que no le gusta que lo llamen por su apellido y hasta no lo lleva en su camiseta, en la que solo dice “Virgil”, por eso Steven Fo Sieeuw, su tío, salió a hablar: “Su padre se separó de su madre y sus tres hijos, incluido Virgil. La verdad es que su padre no estuvo presente durante muchos años importantes y es su madre la verdadera heroína de esta historia”.

En su vida, ese no fue el único momento difícil que le tocó atravesar: cuando era joven y jugaba en las inferiores del Willem II, combinaba los entrenamientos con un trabajo de medio tiempo en un restaurante como lava platos, y a sus 20 años casi muere de peritonitis que le causó una infección renal. Todo eso tuvo que pasar el capitán holandés para llegar hasta este Mundial 2026, el segundo en su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1519451333681725440&partner=&hide_thread=false Virgil Van Dijk, da gusto verlo en las jugadas a balón parado. pic.twitter.com/QVBmPzYzF4 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 27, 2022

Cómo llega Noa Lang

Noa Lang, de 26 años, juega de extremo y se destaca por ser un jugador rápido y encarador. En lo que va de la temporada, entre el Napoli y el Galatasaray, en donde está a préstamo, cosechó 3 goles y 5 asistencias en 46 partidos. Si bien sus números no son sorprendentes, la forma en que regatea le dio su apodo: The Dribble King (El Rey del Drible). En la selección de Países Bajos ya jugó 15 partidos, marcó 3 goles y repartió 2 asistencias, siendo habitual en la lista de convocados a las Eliminatorias.

Este año estuvo a punto de perder un dedo cuando su equipo, el Galatasaray, se enfrentó al Liverpool por los octavos de final de la Champions League. Unos días después del suceso, contó cómo fue: “Intenté detenerme usando un cartel publicitario, detrás del cual había un objeto punzante. Al final, me cortaron parte del dedo. La verdad es que no recuerdo qué pasó, pero el dedo está en su sitio. Los médicos dicen que sobreviviré, así que todo bien".

Además de ser un jugador desequilibrante en la cancha, también lo es afuera, debido a que se lo vio varias noches de fiesta en su estadía en el Ajax de Holanda: “Cuando salgo tengo que beber, de lo contrario mejor me quedo en casa. No soy ese chico hipócrita que dice que no bebe alcohol. Es una tontería que no se puedan decir estas cosas”. Por cosas como estas, Koeman lo sigue considerando como un revulsivo y no como una pieza fundamental en el once inicial, por lo que en el tiempo que le queda, tendrá que convencerlo de que ya maduró para convertirse en una estrella.

Los partidos de Países Bajos en el Mundial 2026

La Oranje buscará su primera Copa del Mundo en 2026 y tratará de olvidar lo que pasó en los cuartos de final en Qatar 2022, en dónde quedó afuera contra Argentina por penales. Compartirá el Grupo F con Japón, Suecia y Túnez.