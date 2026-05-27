Sudáfrica presentó a sus convocados para el Mundial 2026, con 19 jugadores de la liga local + Agregar ámbito en









Hugo Bross confirmó a los jugadores que participarán en esta nueva cita mundialista para el seleccionado africano, siendo, por ahora, el que más jugadores utilizará de su propia liga.

Sudáfrica, listo para el Mundial 2026

Sudáfrica oficializó este miércoles a los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico belga Hugo Bross, que los comanda desde mayo de 2021, optó por confiar en los jugadores de la Betway Premiership, liga local del país, en la que se destacan las convocatorias de dos equipos en particular: 8 jugadores del Mamelodi Sundowns y 8 del Orlando Pirates. Mientras que un jugador del Welele, uno del Polokwane City y otro del Kaiser Chiefs completan la lista definitiva.

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El equipo sudáfricano buscará dar la sorpresa en esta nueva Copa del Mundo e intentarán pasar de fase de grupos por primera vez en su historia. Cabe recalcar que hasta el momento solo jugaron tres: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Esto fue debido a que comenzaron a disputar las Eliminatorias recién para el torneo de 1994, por culpa del apartheid, sistema de segregación racial y discriminación intitucionalizada, que duró entre 1948 y 1991.

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Qué figuras tiene Sudáfrica Si bien el equipo africano se destaca por llevar a varios jugadores de su liga, también llevarán a los que más sobresalieron en Europa: Ime Okon, del Hannover de Alemania; Samuele Kabini, del Molde de Noruega; Yaya Sithole, del Tondela de Portugal; Thapelo Maseko, del AEL Limassol de Chipre; y su figura Lyle Foster, del Burnley de Inglaterra

Foster no marcó su mejor temporada en Europa, porque en 27 partidos solo pudo marcar 3 goles y repartir 3 asistencias, y si bien tuvo un par de lesiones, ninguna fue de gravedad. Según Transfermarkt, tiene una cotización de u$s25 millones, ya pasó por el Mónaco de Francia y por el Vitória de Portugal, y en este Mundial de 2026 buscará convertirse en un emblema para su país, de hecho, si anota un tanto pasará a posicionarse como el décimo máximo goleador de la selección, debido a que ya lleva 10 goles en 26 partidos y buscará batir la posición que hoy ocupa Sibusiso Zuma con 11 goles. image Cuáles serán los rivales de Sudáfrica en el Mundial 2026 Los sudafricanos ya están listos para esta nueva cita mundialista y conformarán el Grupo A junto al anfitrión México, contra quién disputarán el partido inaugural, Corea del Sur y República Checa. Vs México. Jueves 11 de junio a las 16 horas

Jueves 11 de junio a las 16 horas Vs República Checa. Jueves 18 de junio a las 16 horas

Jueves 18 de junio a las 16 horas Vs Corea del Sur. Miércoles 24 de junio a las 22 horas