Copa Libertadores: qué necesita Boca para clasificar este jueves

La máxima competencia del continente atraviesa la última fecha de la fase de grupos y varios clubes juegan por un lugar en los octavos de final. Entre los argentinos, también aparecen Platense, Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Esta semana se definirá la fase de grupos de la Copa Libertadores , certamen que contó con la participación de seis equipos argentinos: Boca Juniors , Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense y Rosario Central .

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Desde esta edición, la Conmebol implementó modificaciones reglamentarias importantes, ya que en caso de igualdad de puntos , el primer criterio de desempate pasó a ser el resultado entre sí, el llamado desempate olímpico -, mientras que la diferencia de gol quedó relegada a una instancia posterior.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana. El sorteo de octavos se realizará el viernes 29 de mayo en Asunción y dividirá a los clasificados en dos tablas, donde los ocho primeros irán del 1 al 8 y los segundos del 9 al 16 . Los equipos mejor posicionados definirán las series como locales.

A diferencia de la fase de grupos, desde octavos podrán enfrentarse equipos del mismo país o rivales que ya compartieron zona. Tampoco habrá tiempo suplementario en octavos, cuartos ni semifinales, y en caso de empate en el global, habrá penales .

Solo la final única, programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, contará con un eventual alargue de 30 minutos.

Boca se juega todo ante Universidad Católica

Boca Juniors afrontará una última fecha decisiva en medio de una campaña irregular. El equipo xeneize marcha tercero en el Grupo D con 7 puntos y está obligado a ganar para avanzar a los octavos de final.

El jueves recibirá a Universidad Catolica, que lidera parcialmente la zona con 10 unidades. Si Boca consigue el triunfo, alcanzará a los chilenos en puntos pero los superará por el desempate olímpico.

Incluso, el conjunto argentino todavía conserva chances de terminar primero si Cruzeiro Esporte Clube no derrota a Barcelona Sporting Club.

Por el contrario, un empate o una derrota enviará automáticamente al equipo argentino a los playoffs de la Sudamericana.

Estudiantes logró una clasificación agónica

Estudiantes de La Plata llegó a la última fecha del Grupo A obligado a derrotar a Independiente Medellin para seguir con vida en el torneo. El equipo platense consiguió el objetivo de manera dramática gracias a un cabezazo de Mikel Amondarain en tiempo de descuento.

Con el triunfo 1-0, el Pincha terminó segundo de su zona detrás de Flamengo, vigente campeón de la Copa y líder cómodo del grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2059463768833212890?s=20&partner=&hide_thread=false ¡FINAL! ¡ESTAMOS EN OCTAVOS DE LA CONMEBOL LIBERTADORES! ¡VAMOS ESTUDIANTES! pic.twitter.com/SSpPLE2Au9 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) May 27, 2026

Independiente Rivadavia, la gran sorpresa de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia protagonizó una de las mejores campañas argentinas de la fase de grupos y aseguró su clasificación a octavos con dos fechas de anticipación.

El conjunto mendocino suma 13 puntos y todavía tiene posibilidades de terminar entre los mejores primeros de la Copa, algo que le permitiría definir series como local hasta semifinales.

Este miércoles visitará a Club Bolivar, aunque el encuentro no se disputará en la altura de La Paz. La Conmebol decidió trasladar el partido a Santa Cruz de la Sierra debido a la crisis social e institucional que atraviesa Bolivia.

Platense depende de sí mismo pero enfrenta un desafío enorme

Platense también llegará con posibilidades concretas de clasificar a octavos. El Calamar ocupa actualmente el segundo puesto del Grupo E y mantiene el control de su destino.

Sin embargo, la última fecha no será sencilla: deberá visitar en San Pablo a Sport Club Corinthians Paulista, ya clasificado como líder del grupo.

Si gana en Brasil, Platense avanzará directamente como segundo. Si empata, necesitará que Independiente Santa Fe no derrote a Club Atletico Peñarol por dos goles o más.

En cambio, una derrota combinada con un triunfo amplio de Santa Fe dejará al conjunto de Vicente López relegado a la Sudamericana.

Rosario Central ya aseguró su lugar

Rosario Central consiguió asegurar su clasificación a los octavos de final y se convirtió en otro de los equipos argentinos que continuará en competencia.

El Canalla comparte la lista de clasificados junto a varios equipos sudamericanos de peso con Ángel Di María como principal figura.

angel di maria rosario central Con Di María a la cabeza, Rosario Central ya está clasificado. Archivo

Lanús es el único argentino eliminado

La gran sorpresa negativa de la competencia es la temprana eliminación de Lanús, quien quedó tercero en el Grupo G detrás de Liga de Quito y Mirassol.

Sin embargo, el conjunto de Mauricio Pellegrino jugará los payoffs de la Copa Sudamericana, con la oportunidad de repetir el título que ya logró en 2025 y que lo llevó a consagrarse posteriormente como campeón de la Recopa Sudamericana en el Maracaná frente a Flamengo.

Los equipos ya clasificados a octavos

Hasta el momento, los clubes que aseguraron su lugar entre los 16 mejores de la Copa Libertadores son: