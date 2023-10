Competitividad: el tipo de cambio real multilateral volvió ya al nivel que tenía previo a la devaluación

Sin embargo, el fuerte traslado a precios (pass through) que tuvo el salto del tipo de cambio del 22% a mediados de agosto, borró progresivamente la competitividad recuperada y se retrotrajo a niveles previos. La devaluación provocó un fuerte traslado a precios, que llevó al IPC de agosto al 12,4% (nivel más alto en 32 años), mientras que las estimaciones privadas para septiembre se posicionan en que será el segundo mes consecutivo con una inflación de dos dígitos. En ese marco, al quedar el tipo de cambio fijo en $350 desde el 14 de agosto, se erosionó la competitividad recuperada.

Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras , señaló que “al cierre de agosto, producto de la devaluación del tipo de cambio oficial, el atraso del mismo respecto a la inflación cayó al 27,6% durante la gestión de Alberto Fernández. Al cierre de septiembre subió al 43%, recuperando los niveles previos al salto devaluatorio. La velocidad del pass through hizo que volvamos a valer en términos reales lo mismo que antes del salto”.

A esta dinámica de fuerte aceleración inflacionaria que impactó rápidamente en la competitividad del peso, se sumó el fortalecimiento del dólar a nivel global luego de que la Fed marcó nuevamente su postura hawkish respecto a las tasas de interés hacia adelante en la última reunión de septiembre. En ese marco, el índice dólar, que compara la divisa norteamericana con una canasta de monedas, subió desde los 103 puntos, el día de la devaluación, hasta los 106,72 puntos actuales, tocando máximos desde fines de noviembre pasado.

Con todo, el TCRM también cayó por debajo del nivel que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional en enero de 2022, de 102,5 puntos, es decir el que había en diciembre de 2021. Este nivel se perdió en abril de 2022 y no volvió a recuperarse hasta la devaluación. Hacia adelante, es incierto lo que ocurrirá con el tipo de cambio oficial. Por un lado, el Gobierno se comprometió a sostenerlo en estos niveles a lo largo de octubre, mientras que, por otro lado, los mercados de futuros descuentan una nueva devaluación hacia fin de año.

Sobre este punto, Reschini señaló que “hacia adelante, si miramos hacia el recambio de mandato no está tan claro el panorama en cuanto a los factores locales. La inflación va a seguir alta pero lo que pueda suceder con el tipo de cambio oficial no está tan claro y una cosa es que logren mantenerlo y otra que vuelvan a convalidar otro/s salto/s tal como está implícito en la curva de futuros. Luego de la transición habrá que ver qué es lo que finalmente termina llevando a la práctica el candidato ganador, que además no sabemos quién será. Estimo probable que comiencen a normalizar, pero hay que ver la forma”.