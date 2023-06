Con espíritu renovado, se abre la novena semana de negociaciones con el Fondo

Para el equipo económico no hay dudas: el impacto directo sobre los ingresos del país provocados por la falta de lluvias alcanzó un piso de u$s20.000 millones, lo que derivó en que no pueda cumplir con la promesa de una evolución positiva de las reservas del BCRA de unos u$s4.800 millones, un nivel de déficit inferior al 1,9% del PBI y una emisión de 0,6% del PBI. Para el organismo que maneja Georgieva, el fenómeno climático existió y fue grave. Pero sus consecuencias reales, al menos hasta junio de 2023, no serían superiores a los u$s10.000 millones; lo que además afectaría las metas de reservas (algo que siempre el FMI estuvo dispuesto a discutir), pero no a las metas fiscal y monetarias.