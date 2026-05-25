Desapareció en Chile una joven argentina tras alertar que la perseguían + Agregar ámbito en









Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, a quien vieron por última vez el pasado 20 de mayo en Pichilemu, ubicada en la Región de O’Higgins del país.

La joven argentina se encontraba en Chile desde diciembre de 2025.

Hay gran preocupación en la familia de Lourdes Rosario Brizuela, una joven de Salta de 23 años que desapareció en Chile. El 20 de mayo de 2026 fue el último día que supieron de ella, justo después de que les enviara un mensaje diciendo que la seguían. Su último paradero conocido fue en la localidad de Pichilemu.

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La Fundación Volviendo a Casa lanzó una alerta internacional para buscar a la mujer argentina. La organización pide compartir la información con urgencia por el grave peligro que corre la salud física y mental de la chica. Los parientes contaron que ella había cruzado al país vecino en diciembre de 2025.

Lourdes vivía en la costa de Punta de Lobos desde que llegó a la región. Días antes de perder el contacto, Brizuela avisó por WhatsApp que “había personas siguiéndola” y que tenía mucho miedo. Su mamá confirmó que desde ese mensaje la chica no atendió más llamadas ni contestó textos. Por esto, la Fundación Volviendo a Casa pide ayuda a la gente de Argentina y Chile para encontrarla rápido.

Cómo sigue la investigación de la joven argentina desaparecida en Chile Para ayudar a encontrarla, la familia de Lourdes dio detalles de su cuerpo y marcas únicas. La joven mide 1,60 metros de estatura y es de contextura delgada. Su piel es blanca y tiene el pelo ondulado de color castaño claro hasta los hombros. Sus ojos son de color marrón claro. Como señas particulares, tiene una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho. Además, lleva un tatuaje con un símbolo en la nuca y otros dos en la pierna izquierda con las formas de una luna y dos astronautas.

Si alguien tiene información importante, debe llamar rápido a emergencias o al +54 9 387 457-0296. La familia de Brizuela y la fundación piden que todos compartan la noticia en las redes sociales. Ellos explican que hacer visible el caso ayuda a que la policía investigue más rápido y permite proteger la vida de la joven.

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