Debate presidencial: buscan que sea dinámico y transparente

La presentación del Debate Presidencial 2023 estuvo a cargo de las autoridades de la CNE -su presidente, Alberto Dalla Via; su vice, Santiago Corcuera, y el juez de Cámara Daniel Bejas-, en un encuentro con la prensa.”Se trata de un debate institucional de carácter obligatorio fijado por ley y representa un bien público porque surgió desde la sociedad civil. Por eso entendemos que el debate no es de los candidatos, sino más bien de los ciudadanos”, expresó el presidente de la CNE. Dalla Via destacó el trabajo que viene realizando desde principios de año el Consejo Asesor del Debate 2023 conformado por representantes del ámbito académico y de la sociedad civil “comprometidas con la promoción de los valores democráticos”, en busca de garantizar un debate “transparente, dinámico y participativo”. Entre los integrantes de este consejo están los exjueces León Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y los especialistas Belén Amadeo, Atilio Borón, Marcelo Cavarozzi, Daniel Dessein, Delia Ferreira Rubio, Adriana Guerrero, Alejandro Tullio, Leandro Vergara, Manuel Calderón, Gala Díaz Langou, Héctor Paz y Silvana Vives.