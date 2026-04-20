Rafael Grossi expone este martes en la ONU su plan para liderar el organismo y suceder a António Guterres + Seguir en









El director del OIEA presentará su propuesta ante la Asamblea General en Nueva York, en el marco del proceso para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas.

Rafael Grossi busca suceder a António Guterres al mando de la ONU.

El diplomático argentino Rafael Grossi, actual titular del OIEA, presentará su candidatura para conducir la ONU con una propuesta orientada a revitalizar el organismo, en un proceso de selección internacional que definirá al sucesor de António Guterres al frente de la organización a partir de 2027.

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A los 65 años y con una extensa trayectoria, Grossi expondrá este martes su plan ante la Asamblea General en Nueva York y luego participará de un diálogo abierto con representantes de los 193 Estados miembros. La presentación está prevista para las 16 (hora argentina), en el marco del proceso abierto para elegir al próximo secretario general.

Con más de 40 años de experiencia diplomática y una destacada gestión al frente del OIEA, el argentino es considerado un “referente internacional” capaz de actuar y mediar en situaciones críticas para la paz y la seguridad global, según la candidatura presentada por la Cancillería argentina.

Recientemente, la revista Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, dentro de la categoría “líderes”, junto a figuras como Donald Trump, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu y el Papa León XIV.

Durante su gestión en el organismo nuclear, Grossi intervino como mediador en conflictos de alta tensión. Participó para evitar el colapso de la planta nuclear de Zaporiyia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en 2025 logró que Irán aceptara revisiones de sus instalaciones. Tras bombardeos de Estados Unidos e Israel, recibió una amenaza del gobierno iraní y cuestionó el vínculo entre los informes técnicos y la acción militar.

Quién es Rafael Grossi Rafael Mariano Grossi es un diplomático argentino especializado en temas nucleares y de seguridad internacional, con una trayectoria que incluye cargos en el servicio exterior y organismos multilaterales. Desde 2019 dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, donde se consolidó como una figura clave en la mediación de conflictos vinculados a la energía nuclear y la no proliferación. Entre el martes y el miércoles, otros cuatro candidatos harán públicas sus postulaciones: la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la secretaria general de la UNCTAD Rebeca Grynspan Mayufis y el expresidente de Senegal Macky Sall, entre otros. Sin embargo, el proceso sigue abierto y podrían sumarse nuevos aspirantes. Además de su perfil diplomático, Grossi mostró su costado personal al participar en la maratón de Viena, ciudad sede del OIEA, donde destacó el espíritu de unidad entre los participantes en un mensaje difundido en redes sociales.