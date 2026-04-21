El oficialismo busca avanzar con la ley Hojarasca en Diputados luego de hacer concesiones a aliados

Este martes a las 15, funcionarios del Ejecutivo defenderán la ley impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. En la previa al debate, los libertarios aceptaron cambios a pedido de los aliados que podrían ser festejados por la "casta". Además, se suprimieron algunos artículos que generaban rechazo.

En la previa al debate en comisión de la ley Hojarasca que se celebra este martes en Diputados , el oficialismo concedió una serie de cambios que podrían ser festejados por lo que los libertarios denominan la "casta" . Además, el oficialismo suprimió algunos de los artículos que más reparos generaron entre la oposición pero, sobre todo, entre los aliados que La Libertad Avanza (LLA) necesita para avanzar con la iniciativa.

El debate en el recinto será luego de la visita del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien expondrá su primer informe de gestión ante la Cámara baja mientras sigue en el centro de la escena por las investigaciones judiciales en torno a su patrimonio.

Las intenciones de La Libertad Avanza en Diputados eran, hasta hace apenas unos días, sesionar esta semana para aprobar y girar al Senado la ley Hojarasca. Se trata de uno de los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , que busca derogar unas 70 leyes.

Entre ellas, la mira está puesta en normas que fueron superadas por legislación posterior , como aquella sancionada en 1864 que prohíbe castigos corporales, ya vedados por la Constitución Nacional. Además, se incluyen leyes que quedaron obsoletas por el avance tecnológico, el desarrollo económico o el paso del tiempo o, incluso, leyes que afectan libertades individuales.

Finalmente, el texto será debatido este martes en un plenario, y, una vez dictaminado, se llamará a sesión (todavía no hay fecha definida) para su aprobación. Por lo pronto, a partir de las 15, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General recibirán a Maximiliano Fariña , secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación , que defenderán la letra chica del proyecto.

Todo indica que la sesión para darle media sanción al proyecto será luego de la visita de Adorni, quien dirá “presente” en Diputados para brindar su primer informe de gestión desde que es jefe de Gabinete. La cita es el 29 y se espera que ese día el presidente Javier Milei, su hermana Karina, y al menos una parte de Gabinete, asistan al recinto en señal de apoyo al ministro coordinador, que desde hace semanas es investigado por la justicia a raíz de los viajes y propiedades que tomaron estado público en el último mes y medio.

Ley Hojarasca: los cambios

En la previa al plenario de comisiones, el oficialismo concedió una serie de cambios a la letra chica del proyecto para, de esa manera, garantizarse las firmas en el plenario de comisiones y así dejar el texto listo para llevarlo al recinto.

Por un lado, el oficialismo eliminó la derogación de la Ley de Cooperativas (Ley 11.380), sancionada en 1926. El argumento que utilizó Sturzenegger al proponer este artículo fue que la normativa autoriza al Banco de la Nación Argentina a ampliar los plazos de préstamos a las Sociedades Cooperativas sobre la base de una ley derogada hace 50 años. En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo explicó que, por eso mismo, la ley “hoy no tiene utilidad ni sustento normativo”.

Federico Sturzenegger Senado Funcionarios del Ministerio de Desregulación defenderán la ley en comisión. Mariano Fuchila

Pero lo cierto es que los detractores de la derogación de la ley alertaron sobre el artículo 5 de esa iniciativa, que exime a las sociedades cooperativas de una serie de impuestos nacionales. En otras palabras, a contramano del discurso libertario, que promete bajar impuestos, el avance de esa derogación implicaría el pago de gravámenes para ese sector.

Otro cambio que concedió el oficialismo gira en torno a la Federación Argentina de Municipios (FAM). En concreto, el proyecto original buscaba eliminar el financiamiento por parte del Estado. Finalmente, se cambió la redacción y se incluyó la palabra "exclusivamente" cuando se refiere al financiamiento de la FAM por parte del Estado Nacional. Es decir, el organismo seguirá recibiendo fondos públicos.

Sturzenegger cede

La ley Hojarasca también apuntaba a eliminar la credencial de libre circulación y estacionamiento a los legisladores nacionales, contemplada en la Ley 20.959.

En los fundamentos que acompañan al proyecto libertario, se apunta contra esa credencial con el siguiente planteo: “El término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’. Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución”.

No es la primera vez que LLA ponen el ojo en ese “privilegio”. Tiempo atrás, la diputada Mercedes Llano había presentado un proyecto de ley para derogar esa ley.

Como fuere, el Ejecutivo dio marcha atrás con la derogación de ese “privilegio”. Según pudo saber Ámbito, el oficialismo planteó "hacer una discusión más amplia, en virtud del alcance de estas normativas a los 3 poderes del Estado". Los diputados aliados le habrán explicado que ese "privilegio" tiene una razón de ser: evitar que restricciones burocráticas les impida la libre circulación, dificultando el ejercicio de sus funciones.

Así como el proyecto pone la mira en la FAM, también la ponía sobre el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, por considerarlo otro “organismo para integrantes del sector público, financiado con fondos públicos nacionales”.

“Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo con sus propios fondos”, fundamentó el Poder Ejecutivo en el proyecto.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo Por pedido del PRO, el oficialismo eliminó algunos artículos de la Ley Hojarasca. HCDN

Por pedido del PRO, finalmente se elimina "todo lo vinculado" a la Ley del Círculo de Legisladores. Es decir, el círculo que agrupa a legisladores y exlegisladores en pos de “fortalecer la labor parlamentaria, fomentar el intercambio de experiencias y realizar aportes legislativos para la modernización del Congreso” seguirá siendo financiado por los contribuyentes.

Algo que llamó la atención es la respuesta que el oficialismo dio ante los planteos por la derogación de dos leyes que se plantean en el proyecto. Por un lado, la ley 26.688, que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y, por otro, la ley 19.648, que declara de interés nacional la prospección, explotación y comercialización de carbón mineral por parte de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).

Sobre estas dos derogaciones, el oficialismo anticipó que “se enviará un informe donde detalla porque no afectaría negativamente la derogación de las mismas”. La propuesta llamó la atención de los diputados opositores. “El informe deberían mandarlo antes, no después de avanzar con la ley”, dijo un importante diputado a Ámbito.

Como fuere, La Libertad Avanza se prepara para avanzar con la ley de Sturzenegger y anotarse un triunfo en el Congreso en medio de la parálisis que atraviesa el oficialismo por la polémica de Manuel Adorni.