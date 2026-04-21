Despedida de su CEO: las cifras de Apple durante la gestión de Tim Cook

Cuando Cook asumió el mando en 2011, tras la salida de Steve Jobs, Apple tenía una capitalización de mercado cercana a los u$s350.000 millones.

Cuando Tim Cook reemplazó a Steve Jobs, Apple tenía una capitalización de mercado cercana a los u$s350.000 millones.

La etapa de Tim Cook al frente de Apple quedará marcada como una de las más exitosas en la historia corporativa reciente. En sus casi 15 años como CEO, la compañía no solo consolidó su liderazgo global, sino que alcanzó niveles de crecimiento financiero y creación de valor difíciles de igualar.

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Cuando Cook asumió el mando en 2011, tras la salida de Steve Jobs, Apple tenía una capitalización de mercado cercana a los u$s350.000 millones. Desde entonces, ese valor se multiplicó hasta rondar los u$s4 billones , convirtiéndose en una de las empresas más valiosas del mundo.

Este salto refleja no solo el crecimiento del negocio, sino también la confianza sostenida de los inversores en el modelo de la compañía.

Los ingresos también muestran una expansión notable. La facturación anual pasó de unos u$s108.000 millones en 2011 a más de u$s416.000 millones en 2025 , lo que implica que prácticamente se cuadruplicaron mientras Cook fue CEO.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el iPhone, pero también por la diversificación hacia servicios digitales y nuevos dispositivos.

apple Cuando Cook asumió el mando en 2011, tras la salida de Steve Jobs, Apple tenía una capitalización de mercado cercana a los u$s350.000 millones.

Otro indicador clave es el desempeño bursátil. Las acciones de Apple registraron un incremento cercano al 1.900% desde la llegada de Cook, superando ampliamente al mercado en general. Este rendimiento convirtió a la empresa en una de las apuestas más rentables de Wall Street en la última década y media.

Crecimiento y consolidación

En términos operativos, Apple también amplió su ecosistema de productos y usuarios. Bajo el liderazgo de Cook, la compañía lanzó categorías exitosas como el Apple Watch y los AirPods, al tiempo que fortaleció su negocio de servicios, incluyendo plataformas de pago, música y almacenamiento en la nube.

La estrategia permitió reducir la dependencia exclusiva del iPhone y generar ingresos recurrentes.

Además, la base instalada de dispositivos creció de forma exponencial, alcanzando miles de millones de equipos activos en todo el mundo. Este ecosistema integrado se convirtió en una de las principales ventajas competitivas de Apple, al fomentar la fidelidad de los usuarios y aumentar el gasto por cliente.

El legado financiero de Cook también incluye una fuerte política de retorno al accionista. La empresa destinó cientos de miles de millones de dólares a dividendos y recompras de acciones, reforzando su atractivo para los inversores.