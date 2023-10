Granos: ahora hay temor por heladas

… que, mientras la delegación argentina que asistió a la feria alimentaria de Anuga, conformada por más de 35 frigoríficas, se mostró “conforme” con los resultados de la muestra con centenares de visitantes en el stand, los datos internacionales siguen siendo poco alentadores ya que, por ejemplo, la UE (Unión Europea), hasta no hace mucho el principal comprador de carne argentina, ahora desplazado por China, mantiene su tendencia declinante de consumo. A su vez, el gigante asiático, si bien mantiene el relativamente alto nivel de compras, no ocurre lo mismo con los precios, por debajo de los habituales, los que tampoco reaccionarían hasta después del Año Nuevo chino, el próximo febrero. Habitualmente, China “afloja” con sus operaciones en el último trimestre del año. Ahora, a esto, se agregan las alteraciones que pueden derivar del conflicto entre Palestina e Israel, que seguramente impactarán en los fletes (como ocurrió con el conflicto Rusia-Ucrania, que ya lleva 20 meses), tal vez en el precio del petróleo y, naturalmente, en los envíos de kosher a ese destino (7% del total), todo lo cual puede afectar a un mercado que, a pesar de las contras, siguió aguantando hasta ahora. De hecho, según BCR de Rosario, solo hasta agosto, “el complejo de carne y cueros bovinos había contribuido con cerca de u$s 2.500 millones a las reservas del país “. En línea con lo mencionado, “el valor de las exportaciones muestra una caída del 17,7% en comparación con el mismo período del año anterior”. Esto llevaría a que, a pesar del récord en volumen de ventas al exterior que se prevé, no ocurriría lo mismo con el monto que rondaría los u$s4.000 millones anualizado, “debido a una marcada disminución de los precios FOB promedio del complejo”. Se destaca también “la falta de pasturas (por la seca) que llevó a un aumento en el número de animales enviados a faena”.….”En los primeros ocho meses de 2023, se sacrificaron más de 9,8 millones de cabezas de ganado, la cifra más alta desde 2009”, con una “alta faena de hembras que se mantiene”.