Los granos avanzan con cuentagotas

… que, mientras se siguen sucediendo lluvias no del todo regulares, se consolidaron los arrendamientos que aún estaban pendientes y con precios similares (y hasta algo menores) a los del año pasado. Si bien “se nota un progresivo cambio en las condiciones de humedad superiores a los promedio”, como señala el informe especial de AZ Group, también reconoce que no está totalmente declarada la situación, aunque el cambio va siendo paulatino, y se dará especialmente en la zona noreste del país. Lo mismo se pronostica en el último trimestre para las temperaturas que, excepto en este septiembre, estarían por sobre los promedio, aunque sin llegar a los niveles del año pasado. El pronóstico es coincidente con el de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que prevé para esta semana un moderado ascenso térmico, acompañado por lluvias sobre el este del área agrícola, finalizando con descenso de temperaturas”. Pero, el informe de la Bolsa de Rosario destaca que “las lluvias de la semana pasada no cambiaron el escenario sostenido de sequía en el norte y oeste de la región pampeana. Se recortó un 4% la estimación de producción de trigo y hay alerta en maíz”, dice la BCR, en tanto organizaciones de la producción, especialmente los que se abocan a la “agricultura regenerativa”, todavía ven la posibilidad de un “récord histórico de maíz con una estimación de 7,3 millones de hectáreas destinadas al cultivo”, eso siempre y cuando se regularicen las condiciones climáticas, especialmente extremas en el centro y oeste de la región agrícola. En cuanto al trigo, a pocas semanas del inicio de la cosecha en el norte del país “Se estima que más de 1,7 millón de hectáreas de trigo, lo que equivale al 32% de lo sembrado, se encuentra en condiciones regulares a malas. Con un área sembrada de 5.4 millones de hectáreas y una nueva estimación de producción de 15 millones de toneladas, aún así Argentina produciría un 30% más de trigo que en el ciclo anterior, que fue históricamente bajo”, afirma la Bolsa de Comercio de Rosario.