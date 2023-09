Diputados avanzó con debate de reducción de la jornada laboral

En ese sentido, una de las disertantes que intervino en la comisión fue la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, quien sostuvo que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de Justicia Social”.

Sin embargo, pidió que “se haga de una manera escalonada. No se puede hacer de un día para otro, con un horizonte y una previsibilidad” para que “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada Convenio Colectivo de Trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad”.Luego tomó la palabra, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), una de las voces que plantea una resistencia al cambio de legislación a pesar de expresarse “a favor del diálogo social”. “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? O sea, ¿está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante...”, reconoció.

Asimismo, el representante de las cámaras industriales dijo que el debate plantearía una duda a “las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene, a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en la Argentina es fuerte y sólida”, agregó.

Por su parte, el gremialista Claudio Marín, secretario general del FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores, pidió diferenciar “tiempo de trabajo” de “productividad, “sino parece que la productividad depende del tiempo que una persona esté a disposición de su empleador”. “Ese no es el único elemento ni tampoco se le puede llamar productividad...”, opinó.

“Lograr mayores resultados no implica una relación directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo porque hay otros elementos en el medio a tener en cuenta porque si no estamos haciendo una discusión pobre...”, analizó y explicó que “la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad porque eso no es productividad, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada”.