La lesión de Julián Álvarez a días del Mundial 2026: cuál es el diagnóstico y qué se sabe hasta ahora + Seguir en









Los estudios realizados al delantero tras el duelo por Champions League dejaron un resultado y hay preocupación en el cuerpo técnico de Scaloni.

Julián Álvarez apunta a una rápida recuperación

La Selección argentina recibió una noticia alarmante en las últimas horas en medio de la competencia europea: Julián Álvarez padece una lesión y se especula con su futuiro: ¿llega al Mundial 2026? Lionel Scaloni sumó así otro dolor de cabeza a días de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El delantero encendió las alertas luego de salir con molestias en el encuentro frente a Arsenal, correspondiente a la Champions League. Sin embargo, los primeros estudios médicos confirmaron que no presenta lesión ósea ni muscular, lo que reduce considerablemente los tiempos de recuperación.

La lesión de Julián Álvarez: qué se sabe hasta ahora Desde el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, liderado por Diego “Cholo” Simeone, ya habían anticipado un panorama alentador. En conferencia de prensa, el entrenador argentino había deslizado que el atacante podría estar disponible para el partido de vuelta de las semifinales.

julian-alvarez De no mediar imprevistos, Álvarez podría volver a entrenarse con normalidad en los próximos días y estar a disposición para un duelo decisivo en el calendario europeo.

La evolución del ex River Plate será seguida día a día, pero todo indica que llegará en condiciones para un compromiso clave. Esto no solo representa una buena noticia para su club, sino también para la Selección argentina, que sigue de cerca el estado físico de una de sus piezas ofensivas más importantes.

De no mediar imprevistos, Álvarez podría volver a entrenarse con normalidad en los próximos días y estar a disposición para un duelo decisivo en el calendario europeo.