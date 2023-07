EE.UU. dividido por un film religioso, que supera en boletería a “Indiana”

No es de superhéroes, de aventureros ni tiene efectos especiales. El sorpresivo éxito del tórrido verano en el Norte es un thriller religioso, “Sonido de Libertad” (“Sound of Freedom”), que lleva recaudados a la fecha 85,5 millones de dólares en las salas de Estados Unidos en apenas dos semanas desde su estreno, aproximadamente seis veces su presupuesto -de 14,5 millones de dólares-. El fin de semana pasado superó cómodamente a tanques como “Indiana Jones y el dial del destino”, la nueva película de la famosa saga de aventuras. Con su versión de la historia de un exagente gubernamental que rescata niños de las garras de criminales colombianos que operan una red de explotación infantil, se pensaría que se trata de ese tipo de película que pocos verían. Pero no fue así. En cambio, las controversias que ha desata (y que le acercan más público) son múltiples.