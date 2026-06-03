ARCA endurece controles: qué puede pasar si recibís muchos movimientos en tu cuenta

Las transferencias bancarias y los movimientos a través de billeteras virtuales forman parte de la rutina diaria de millones de argentinos. Desde pagos entre particulares hasta cobros laborales, ventas online o ingresos por actividades independientes, gran parte del dinero circula actualmente por canales digitales. Sin embargo, ese crecimiento también incrementó los controles que aplica ARCA sobre las operaciones financieras.

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Durante junio continúan vigentes los parámetros de monitoreo establecidos por ARCA . A través de distintos regímenes informativos, bancos, fintech y billeteras virtuales deben reportar determinadas operaciones cuando superan ciertos umbrales o presentan comportamientos considerados inusuales.

Muchas personas se preguntan qué ocurre cuando reciben una gran cantidad de transferencias en su cuenta y si eso puede derivar en controles adicionales. La respuesta es que no existe una prohibición para recibir dinero, pero sí pueden activarse verificaciones cuando los movimientos no coinciden con el perfil económico declarado o resultan difíciles de justificar.

El monitoreo no depende únicamente de una transferencia puntual de gran valor. Los sistemas actuales también analizan la frecuencia de las operaciones, la cantidad de personas involucradas y los patrones de movimiento dentro de cada cuenta.

Esto significa que una persona puede recibir numerosas transferencias de montos relativamente bajos y aun así generar alertas automáticas si el comportamiento resulta llamativo para las entidades encargadas del control.

ARCA

Según los parámetros vigentes para junio, las transferencias y acreditaciones bancarias quedan sujetas a información cuando superan los $50.000.000 mensuales en personas físicas. Para empresas y personas jurídicas, el umbral establecido es de $30.000.000 por mes. Estos límites también alcanzan a las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales.

Además de las transferencias, existen otros movimientos financieros que forman parte de los controles informativos. Las extracciones de efectivo deben ser reportadas cuando superan los $10.000.000 mensuales, tanto para individuos como para empresas. También se informan los saldos bancarios al cierre de cada mes cuando exceden los $50.000.000 en personas físicas o los $30.000.000 en personas jurídicas.

En el caso de los plazos fijos, los controles se activan cuando las colocaciones superan los $100.000.000 para personas físicas. Para empresas, el límite vuelve a ubicarse en $30.000.000.

También existen parámetros vinculados al consumo. Las compras realizadas como consumidor final pueden efectuarse por montos de hasta $10.000.000 sin necesidad de aportar información adicional. Más allá de esos niveles, determinadas operaciones pueden quedar sujetas a verificaciones complementarias.

Superar un umbral informativo no implica automáticamente una infracción ni una sanción. Lo que ocurre es que la operación pasa a formar parte de los registros que las entidades financieras deben informar al organismo fiscal.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Por qué recibir muchas transferencias puede generar controles de ARCA

Uno de los errores más comunes es creer que únicamente los montos elevados generan revisiones. Los sistemas de monitoreo también observan comportamientos considerados atípicos.

Las entidades usan sistemas automáticos que detectan patrones asociados a posibles inconsistencias fiscales o movimientos sospechosos. Cuando eso sucede, pueden solicitar documentación que permita explicar el origen de los fondos recibidos.

En algunos casos, si la información presentada resulta insuficiente o directamente no se responde al requerimiento, la entidad puede aplicar restricciones preventivas sobre la cuenta o elevar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera.

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Qué documentación sirve para justificar ingresos y cómo evitar problemas

Ante un pedido de información, la clave es poder demostrar de dónde proviene el capital. Los documentos más utilizados para hacerlo son las facturas emitidas por monotributistas o responsables inscriptos, especialmente cuando las transferencias corresponden a actividades comerciales o prestación de servicios. También pueden utilizarse recibos de sueldo, comprobantes previsionales, constancias laborales o documentación relacionada con ingresos habituales declarados.

Cuando el dinero proviene de operaciones específicas, como la venta de un vehículo, una propiedad o un acuerdo privado, los contratos de compraventa y la documentación respaldatoria funcionan como prueba válida del origen de los fondos.

Para situaciones más complejas, muchas personas recurren a certificados de origen de fondos confeccionados por contadores públicos. Este tipo de documentación suele utilizarse cuando existen múltiples fuentes de ingreso o movimientos elevados difíciles de explicar mediante un único comprobante.

También aconsejan evitar maniobras destinadas a fragmentar operaciones grandes en muchas transferencias pequeñas con el objetivo de no superar los límites informativos. Los sistemas actuales detectan ese tipo de comportamientos y pueden generar controles todavía más estrictos.

Otra práctica habitual consiste en informar previamente al banco cuando se espera recibir una transferencia significativa vinculada a una operación perfectamente legal, como una venta importante o una acreditación extraordinaria. Esto puede facilitar los procesos de validación posteriores.