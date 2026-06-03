Fin de semana XL en junio: cuál es el feriado que sorprende a Buenos Aires + Agregar ámbito en









El sexto mes del 2026 trae grandes novedades para los bonaerenses, que podrán disfrutar de un sorpresivo e inesperado descanso.

Junio llega con novedades en el calendario de feriados. Freepik

Junio lleva pocos días de iniciado, pero lo primero que buscan trabajadores y estudiantes en el calendario son los feriados que les permitirán descansar durante el sexto mes del año. En este contexto, varios afortunados se encontraron con una gran noticia que los beneficiará.

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Si bien este asueto no será de alcance nacional y beneficiará solo a una parte de la provincia de Buenos Aires, se presenta como una buena oportunidad, ya que significará un fin de semana largo para quienes puedan aprovecharlo. De esta manera, iniciarán la segunda parte de 2026 con varios días libres para relajarse en casa o planificar una escapada rápida.

Freepik feriados Muchos afortunados podrán disfrutar de una escapada durante el fin de semana largo. Freepik

A qué se debe el feriado del 5 de junio de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y solo será para un sector de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el viernes 5 de junio, el partido de Puán celebrará su 150º aniversario fundacional.

En este marco, habrá festejos en el municipio debido a la importancia de la fecha. Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, aunque no significa que el sector privado esté excluido. Si sus empleadores deciden adherirse, también podrán aprovechar el fin de semana largo. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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