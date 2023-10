“El crecimiento del espectáculo inmersivo ha sido apabullante”

“Hay volúmenes de recaudación inéditos que surgen de los precios dinámicos de las entradas. Como con los pasajes de aviones y hoteles, la demanda hace que los precios suban , entonces un mismo recital cuesta más según avanzan los minutos desde que salen a la venta. Las entradas para la nueva gira de Madonna cuestan entre 2.000 y 3.000 euros y subirán más ”, dice Daniel Grinbank , histórico productor de recitales quien hace tiempo se dedica además a la producción de otra clase de entretenimientos como “ Blow Up Experience ”, muestra internacional de arte inflable que abre el jueves en el Pabellón Frers de La Rural.

Daniel Grinbank: En pandemia me replanteé cómo seguía la industria. En música hubo aquí una concentración fuerte en dos grandes empresas: Live Nation y AEG; en mi caso, salvo artistas históricos con quienes tengo una vinculación personal, con el resto ya era difícil acceder porque todo se enfocó a los llamados World Wide Promoters, esto es productores de alcance internacional.

P.: Buscó entonces diversificarse.

D.G.: Salvo algunos que sigo produciendo como Fito Páez o Soledad, incursionamos donde las grandes corporaciones tienen huecos, en especial el plan familiar de entretenimiento. En la etapa de distanciamiento social, esta era un área que prometía un crecimiento que no encontraba en otros ámbitos. Y el crecimiento del sector fue apabullante, donde se empezó a incorporar más tecnología y mayor sofisticación en cuanto a producto a presentar. Hace 3 años lo inmersivo era una tendencia mundial, hoy sigue existiendo pero incorporado como técnica y ya no como el eje.

P.: ¿Qué otras ventajas y desventajas encuentra?

D.G.: El recital internacional tiene espacio y tiempos limitados, en cambio las muestras van por cupo y turno pero está la posibilidad de agregar más. Taylor Swift hace 3 River, si hiciera 24 los habría llenado y se habrían amortizado los costos con los precios, pero no estaba disponible ni River ni Taylor. El costo implica traslados, recursos humanos, en el caso de la exhibición el recurso humano es la gente que cuida cada sala hasta algunos performers, porque vimos que daba más fuerza a la experiencia la presencia de performers en vivo. Si va bien se pueden extender por meses. Abrimos en San Pablo hace 3 semanas y ayer hubo 50 mil personas, quizá estemos más tiempo. Hay que calcular el nivel inversión porque en esta muestra la estrella son los sets, los tenemos que replicar. Con van Gogh tuvimos éxito en Buenos Aires y pudimos ir a grandes ciudades y el interior.

P.: Produce algunos artistas con giras internacionales como Pablo Alborán, ¿cómo ve el sector de la música, el cine y otras propuestas de entretenimiento?

D.G.: No hago tanto internacional salvo algunas excepciones aunque los recitales y festivales empezaron a vivir una etapa de euforia y consumo, esa una tendencia mundial. Hay reivindicación de salir a tomar los espacios amplios a diferencia de lo que ofrece el cine, que no tiene estas experiencias en vivo y sufren la fuerte competencia de las plataformas. Me gusta ver cine en el cine pero la comodidad de tu casa y el amplio menú de series, películas y documentales juega en contra. Si antes iba todas las semanas al cine hoy lo hago una vez al mes. Es una realidad mundial.

P.: ¿Cómo afecta el contexto económico una inversión en los recitales internacionales?

D.G.: La escasez de divisas y la imposibilidad de transferir al exterior es propio del quehacer local así como los problemas para obtener drogas por parte de los laboratorios. Hoy se estacionó la euforia fuerte de 2022 aunque podemos decir que esta meseta igualmente supera al público que había antes de la pandemia. Y esto no es sólo en Argentina sino en el mundo. La demanda hace que los precios de las entradas suban y lo que antes era reventa hoy beneficia a la productora y artistas porque estamos hablando de la ticketera oficial que sube el precio ante la fuerte demanda.

P.: ¿Qué puede decir de las plataformas como Spotify?

D.G.: Nunca se consumió tanta música como hoy, las plataformas acercaron la música, cada uno tiene una discoteca a la que jamás podría haber accedido con formato físico mientras lo digital permite gran difusión.

P.: ¿Su propuesta está más cercana al Cirque Du Soleil o los shows live de Disney con una orquesta sinfónica?

D.G.: El Cirque fue una bisagra clara que permitió a los argentinos acceder a un circo sin animales y de excelencia en lo artístico. En cuanto a Disney, los parques de diversiones nunca estuvieron tan explotados en cantidad de gente como ahora. Es una tenencia mundial. Acá obviamente podemos decir que ante la buena convocatoria que tuvieron las exposiciones se profundizó en la búsqueda de nuevas opciones y ahí apareció el arte de los inflables. Hay no menos de cinco o seis franquicias que son tendencia en EE.UU., Japón o China e incorporan elementos que tenían q ver con otras experiencias anteriores como la realidad virtual, las proyecciones y el mapping.

P.: ¿Cómo incorporan la IA en esta propuesta?

D.G.: Desde la matriz del creador, hay muchos programas que sirven como punto de partida y dan muchos elementos de ayuda a la creatividad en el diseño de las piezas. El factor humano sigue siendo determinante, no me imagino una muestra que parta de la IA, pero ayuda también en el marketing, en elementos de los spots publicitarios, tipografías, colores y técnica que aporta a esas áreas. Son muchos espacios y hay diseño de luces, de paredes, de ploteo, hay espejos, pisos, techos, es una suma de pequeños detalles. Hay mucha gente que iluminaba shows y teatro que se ha volcado a diseñar distintos espacios, la iluminación es tan importante como la curaduría musical. En este mundo convulsionado invita a desenchufarse, entregarse a lo lúdico, a los sentidos y sentimientos.