Daniel Grinbank desmintió un falso anuncio de show de los Rolling Stones en el país

De acuerdo a lo que se observa en la imagen (y en el enlace que circula en internet), la supuesta preventa para el concierto fechado el 25 de mayo de 2024, corresponde a la ticketera Fila Uno.

En el sitio web de la empresa, el show no existe; sin embargo, si se accede al enlace viralizado se puede ver una plantilla que anuncia una inexistente preventa exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito de un importante banco.

Hackney Diamonds: todo sobre el nuevo disco de los Rolling Stones

Actualmente la banda se encuentra pronta a lanzar Hackney Diamonds, un álbum de 12 canciones nuevas y confirmaron que contará con una variedad de estrellas invitadas, así como pistas grabadas con el fallecido baterista Charlie Watts.

Watts aparece en dos de las canciones del listado: "Mess It Up" y "Live By The Sword". Estos aparecen uno detrás del otro, a mitad del álbum y este último también incluye el bajo del ex bajista de los Stones, Bill Wyman.

Sir Elton John también actúa en esta última pista, tocando el piano en la canción. También aparece en otra canción, agregando claves a "Get Close", el segundo track de la lista de canciones.

Lady Gaga contribuye con la voz a la penúltima canción, titulada "Sweet Sounds Of Heaven", y el ícono de la música Stevie Wonder también protagoniza la canción, tocando las teclas y el piano.

Finalmente, la ex leyenda de los Beatles Paul McCartney une fuerzas con Mick Jagger y compañía y toca el bajo en una canción llamada "Bite My Head Off".

Todas las canciones de Hackney Diamonds