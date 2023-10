Inauguraron en Barcelona un museo de “arte prohibido”

“Nosotros no coleccionamos ni mostramos en el museo obras escandalosas o polémicas, mostramos obras que hayan sido censuradas, agredidas, violentadas, prohibidas”, explicó Benet. Se trata, en palabras del artífice de este espacio, de obras “con historia”. Las obras que hacen ruido van más allá del ámbito de la academia y por eso mismo toman la atención de sectores que quizá no acceden a los espacios del arte, necesariamente: al nadar en el terreno de la acción simbólica, cualquier lectura es posible y la literalidad mucha veces gana, si no hay detrás un contexto, una guía. En ese sentido, desde el museo, apuntan en su manifiesto: “En este punto del siglo XXI, las censuras, prohibiciones y políticas de la cancelación están a la orden del día. Ante el contexto actual, la frase de Noam Chomsky que dice que ‘Si no creemos en la libertad de expresión de quienes no piensan como nosotros, no creemos en ella’, está absolutamente vigente”.