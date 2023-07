El eje Massa-Yellen-Gopinath y las claves para llegar al principio de acuerdo con el Fondo

Hay algo concreto: por decisión de los EE.UU., el FMI bajó presiones y aceptó casi a rajatabla los tiempos y los reclamos que los negociadores argentinos en Washington vienen pidiendo desde el martes pasado en la apertura de las discusiones cara a cara entre el equipo de Massa y el staff técnico del organismo. No habrá devaluación. No habrá ajustes fiscales extra. No habrá misiones del FMI hasta que se termine el proceso electoral; y, quizá, hasta que no haya otro presidente en la Casa Rosada.