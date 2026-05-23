Solo podés usar estas credenciales de PAMI si sos afiliado en junio 2026

El sistema de atención médica efectivizó su atención mediante la aplicación de consulta Mi PAMI: conocé como visualizar tu documentación.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene vigentes distintas credenciales para que jubilados y pensionados puedan acceder a prestaciones médicas, medicamentos y trámites administrativos durante junio de 2026. Cada afiliado necesita contar con una identificación válida para operar dentro del sistema de la obra social.

Las credenciales de PAMI permiten validar turnos médicos, retirar remedios en farmacias adheridas y gestionar consultas en agencias de atención. El organismo también habilitó formatos digitales y provisorios para simplificar el acceso a esos documentos.

Muchos afiliados todavía conservan versiones antiguas de sus tarjetas y consultan cuáles continúan habilitadas . PAMI aclaró cuáles son las únicas credenciales válidas para junio de 2026 y recordó que algunas pueden descargarse desde internet sin necesidad de hacer trámites presenciales. El organismo también explicó cómo obtener la identificación digital desde el celular y qué alternativas existen para quienes no cuentan con acceso a internet o perdieron la tarjeta física.

PAMI confirmó que existen diferentes formatos de credenciales válidas para recibir atención en centros de salud, farmacias y consultorios adheridos. Algunas identificaciones son permanentes y otras funcionan de manera provisoria, aunque todas permiten acceder a las prestaciones disponibles.

La credencial provisoria con QR continúa vigente durante junio de 2026. Los afiliados pueden descargarla e imprimirla desde el sitio oficial de PAMI. El organismo aclaró que las versiones antiguas sin código QR dejaron de tener validez, por lo que será necesario generar una nueva. La credencial provisoria ticket también mantiene vigencia. Ese documento puede imprimirse desde las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local, conocidas como UGL.

La credencial digital forma parte de las opciones habilitadas por PAMI para operar desde el celular. El documento aparece dentro de la aplicación “Mi PAMI” y puede mostrarse directamente desde la pantalla del teléfono sin necesidad de impresión.

La credencial plástica sigue habilitada para realizar gestiones médicas y administrativas. PAMI dejó de emitir ese formato de manera regular, pero quienes todavía conservan la tarjeta física pueden seguir presentándola en farmacias, laboratorios, agencias y centros de salud.

Cada credencial permite acceder a todos los servicios disponibles dentro de la obra social. Los afiliados pueden presentar cualquiera de los formatos vigentes al momento de realizar consultas o retirar medicamentos. PAMI recordó que las versiones digitales y provisorias tienen la misma validez que las permanentes. Los documentos con código QR permiten validar datos de manera rápida dentro del sistema.

Las personas que no tengan internet también podrán acceder a una credencial provisoria en papel. El organismo indicó que los afiliados pueden acercarse a una agencia de PAMI o a una Unidad de Gestión Local con el DNI para solicitarla. Un familiar también podrá descargar e imprimir la credencial provisoria con QR desde la web oficial de la obra social. PAMI además confirmó que la tarjeta plástica continuará habilitada si el afiliado todavía la conserva.

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Cómo tramitar mi identificación online de PAMI

La aplicación “Mi PAMI” permite gestionar la credencial digital desde el celular. El sistema está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone. Los afiliados primero deberán descargar la app desde Google Play Store o App Store. Luego tendrán que registrarse con el número de DNI y un correo electrónico válido.

Las personas que ya tengan usuario podrán ingresar directamente con sus datos habituales. La credencial digital aparecerá en la pantalla principal de la aplicación una vez iniciada la sesión. El sistema permite mostrar el documento desde el teléfono para validarlo en farmacias y consultorios médicos. La aplicación también ofrece la posibilidad de descargar la credencial o guardarla como imagen y PDF.

PAMI aclaró que la identificación digital debe incluir el código QR para mantener vigencia. Ese requisito permite validar correctamente los datos del afiliado dentro del sistema. La obra social también mantiene habilitada la descarga online de la credencial provisoria. Los afiliados que pierdan la tarjeta física o no tengan acceso a la aplicación podrán generar ese documento desde la página oficial.

El trámite para descargar la versión provisoria requiere completar algunos datos personales y de afiliación.

PAMI solicita la siguiente información: