El Gobierno apuntó contra Milei y Massa prometió encarcelar a los especuladores

El ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que antes de terminar su gestión se ocupará de ver “a los cuatro o cinco pícaros en cana”, responsables para el funcionario de la suba del dólar blue. A su vez, desde el Gobierno tildaron a Javier Milei de “irresponsable” y “pirómano” tras sus declaraciones sobre los plazos fijos y lo responsabilizaron de la divisa ilegal por encima de $1000.

“El mercado está enloquecido. Todo distorsionado”, fue la definición de un operador financiero tras la frenética jornada donde el dólar blue tocó los $1050 y luego bajó a $1010, ubicando la brecha en 188,5%. A su vez, el CCL cerró en $953,91 y el MEP en 844,81%. Desde Economía aseguran tener identificados a los responsables de las subas abruptas, por lo cual “se sabe hacia donde apuntar”.

En ese contexto, Massa decidió transmitir un mensaje en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), sentado en medio de Mario Grinman, su titular, y el empresario Eduardo Eurnekian. “Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana”, sentenció el ministro y recordó que “el jefe” de los responsables de la suba del blue “se escapó a Uruguay” pero que esta vez “el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”.

Al mismo tiempo, en el marco de la corrida cambiaria desde el Gobierno consideran insoslayables los dichos del candidato por La Libertad Avanza (LLA) sobre la necesidad de un dólar alto primero y no renovar plazos fijos después, ya que el peso “no puede valer ni excremento”. “El plan es incendiar todo. No es un loquito, es la estrategia. Ese es su plan para dolarizar”, opinó en off una fuente del Gobierno. Algo similar sumó en declaraciones radiales el director del Banco Central, Agustín D’attellis: “El pirómano después no puede ser bombero. Estas declaraciones irresponsables tienen impacto en la vida real”. A las críticas se sumaron referentes de la oposición como Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, y economistas como Carlos Melconian o Emmanuel Álvarez Agis.

En el oficialismo entienden que Argentina “no es un país de $1000 por dólar”, porque no tiene correlato con la realidad. A su vez, admiten que el intento de establecer algún puente de diálogo con el equipo de LLA, aunque sea informal, para poner paño frío a una jornada financiera caliente, “es complicado”. “Milei les da a los especuladores el argumento para justificar lo que hacen, y el chiquitaje convalida cualquier precio”, mencionó con enojo un allegado al BCRA. A su vez, describen a los feriados del viernes y el lunes como una bocanada de aire fresco. “Dos ruedas menos”, son importantes para el Banco Central, tras la última intervención en el mercado de cambios por u$s220 millones. Mientras tanto, la AFIP, junto a la UIF y la CNV crearon una mesa de trabajo para llevar un monitoreo más preciso y articulado del mercado y reducir la volatilidad financiera. Además, hubo operativos en la city porteña. Los bancos tampoco consideraron atinados los comentarios del candidato de LLA. Tanto es así que las cámaras del sector decidieron compartir un comunicado en el cual resaltan que los candidatos “tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas” (ver página 2). A su vez, ratificaron las declaraciones institucionales del BCRA del lunes, al mencionar que no se discute la fortaleza del sistema financiero, en tanto niveles de capital y liquidez. Desde el Gobierno valoraron la intervención del sector para llevar cordura y no reducir la discusión a una pelea política. En diálogo con Ámbito, un banquero destacó que el comunicado demuestra que “se está traspasando un límite en las reglas políticas de juego” ya que la incertidumbre reinante “tiene que ver con temas macro, no con la insolvencia del sistema financiero”. Desde Economía reconocen que hace 48 horas que el diálogo con los bancos es constante. “En este contexto es mayor el volumen de llamadas para aclarar, explicar que hay que seguir confiando en el sistema”, reconocen a este diario, en el marco de la licitación que se llevará a cabo el jueves.