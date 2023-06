El riesgo-país bajó el 16% desde abril y el mercado analiza cómo seguirá

Por su parte, desde Grupo IEB, señalaron que “los inversores parecen adelantarse a un recambio de gobierno, lo que habría entusiasmado al mercado, siendo esto uno de los drivers detrás de esta suba acelerada en los bonos soberanos como en el mercado de equity argentino”. Y agregaron: “También se venía observando un atraso significativo en la evolución de la deuda soberana con respecto al mercado accionario, que, si bien no se corrigió con esta suba, al menos los bonos soberanos acompañan el buen desempeño del equity argentino evitando acumular un desequilibrio aún mayor”.

Hacia adelante

Ante un contexto internacional incierto, analistas coinciden en que el sostén en las cotizaciones de la deuda local dependerá de que no haya algún revés en las negociaciones con el Fondo o un empeoramiento en las variables macro. Así, desde el Grupo IEB, detallan que “tenemos factores que pueden generar cierta volatilidad, como son los vencimientos con el FMI (por u$s2.700 millones), con los cuales Argentina no cuenta. Aún no se conoce cómo se resolverá esta situación, dado que tiene tiempo hasta finales de mes para regularizar su situación antes de que esté incurriendo en un incumplimiento con el organismo, impidiendo esto que se obtenga nuevo financiamiento sin antes cancelar la deuda vencida”.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, señaló: “Somos constructivos a mediano plazo con respecto a las paridades de los bonos soberanos en dólares, aunque la negativa dinámica de las reservas y el ruido electoral podrían ocasionar movimientos volátiles en el corto plazo. Entre los Globales, nuestros favoritos son el GD41 y GD35 a la vez que vemos valor en posicionarse en AL30 desde GD30 apostando a que comprima el spread de legislación que se ubica, a nuestro entender, en niveles elevados”.

Por otro lado, Tomás Trasorras, analista en Wise Capital, destacó dos factores clave: “Por un lado, cuánto puede durar el rally actual, que estimo que tiene que existir una toma de ganancias que reduzca momentáneamente la revalorización de los bonos. Por otro lado, el resultado electoral puede ser determinante, ya que una segunda suba, después de una toma de ganancias fuerte sólo podría estar impulsada por un resultado electoral favorable según la lectura del mercado”.