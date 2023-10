Fed: comienza hoy una reunión clave y el mercado espera otra pausa para las tasas

En el último trimestre, la economía de EE.UU. tuvo un excepcional crecimiento del 4,9% interanual , ritmo que sorprendió a los inversores. Entre los factores que explican esta dinámica, se destaca el consumo, el cual se refleja en el sólido crecimiento que tuvieron los créditos en los últimos 12 meses. Asimismo, septiembre tuvo una adición de 336.000 nóminas laborales no agrícolas, una cifra altamente superior a las previsiones del Dow Jones (170.000) y el mejor número mensual desde enero. Para esta semana, los datos relevantes serán el informe de empleo no agrícola de octubre, para el cual se espera una moderación a 182.000 nóminas, aunque acorde con la solidez del mercado. Asimismo, se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en 3,8%.

Juan Alra, portfolio manager en Southern Trust, destacó: “La Fed tiene varios indicadores que muestran la robustez de la economía norteamericana. Entre ellos el mercado laboral (la tasa de desempleo se ubicó en 3,8% en septiembre), los pedidos de desempleo que no muestran tendencias tan concretas, la solidez del sector industrial que denota cierta recuperación, ya que es uno de los sectores que más sufrió la suba de tasas. Lo que se ve es un relajamiento en la economía, pero nada significativo que haga a la Fed cambiar su fuerte postura de ‘higher for longer’ (más alta por más tiempo)”.

En esta línea, en cuanto a los movimientos esperados para la Fed hacia adelante, Alra señaló que “el mercado en general está descontando que la Fed no va a subir más la tasa, sino que se mantenga en estos niveles por más tiempo”. Aunque aclaró: “No así en diciembre que hay un porcentaje del mercado que ve un posible aumento. Aun así, es bajo el porcentaje (no llega al 30%). En el mediano plazo, pareciera que la Fed mantendrá la tasas al nivel de hoy a la espera de signos económicos claros, no hay que olvidar que la escalada militar en medio oriente puede meter presión al petróleo, un commoditie crucial para los precios. (Su titular, Jerome) Powell no descarto nunca una nueva suba por lo cual, si la economía norteamericana sigue pujando, es probable que ajuste aún más la tasa lo que podría provocar una recesión en los EE.UU.”.

Por otro lado, la inflación también muestra resultados mixtos de acuerdo a lo esperado. La variación del índice general superó levemente las expectativas tanto a nivel mensual (0,4% vs. 0,3%) como interanual (3,7% vs. 3,6%). Pero la inflación núcleo del 4,1%, coincidió con las expectativas.

En esta línea, Tomás Villa, de ConoSur Investments, destacó: “El último dato alimenta, marginalmente, la idea de una inflación que pueda encontrar su piso un poco más arriba que el target del 2% de la Fed. Hacia adelante, si bien no espero un repunte marcado en ritmo de suba de precios, sí imagino mayores dificultades que las vistas hasta ahora para alcanzar el objetivo”.