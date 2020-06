Frederic Vs. Berni: cuarentena para aliviar o ultimar una relación en suspenso

La denuncia de Berni sobre la falta de ayuda de parte del Ministerio de Seguridad volvió a dejar en evidencia las diferencias siempre existentes entre el ala kirchnerista de la provincia y aquellos de línea directa al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Con un perfil más bajo, pero sin esquivar la confrontación, Frederic no está acostumbrada a esquivar el golpe. Por el contrario, lo asimila. Y reacciona en consecuencia.

Con las declaraciones vertidas en las últimas horas sobre “salir de la queja y llevar tranquilidad a la gente” Frederic volvió a elevar el tono de la pelea en el ámbito mediático, un terreno que el ministro bonaerense conoce tan bien como las calles del propio Conurbano. “Sergio busca, y consigue. Así como lo que se le ve es la parte pasional, siempre está yendo un poco más allá de lo que muestra. Si él sale a jugar es porque lo están pinchando”, asegura un diputado bonaerense quien lo conoce de los años en el gobierno nacional.

El cruce de ministros no es nuevo. A menos de un mes de comenzado los nuevos gobiernos tanto en Nación como en Provincia, las diferencias quedaron claras. Berni no está acostumbrado a tener que dar explicaciones. Y sus aspiraciones personales no le permiten bajar el perfil en un momento en el que en la Provincia los hechos delictivos comienzan a aumentar producto de las consecuencias que derivan de la pandemia, como la cuarentena.

Pero en la pelea, Berni no la tiene fácil. La liga de intendentes que responde directamente a Alberto Fernández también se muestran en favor de la Ministra y las diferencias se profundizan en la zona más caldeada del país: el Conurbano. Todo quedó más claro hace unos días cuando un grupo de alcaldes salió a apoyar a Juanchi Zabaleta tras un cruce con Berni por redes sociales.

Se sabe, Berni es también el fusible necesario para conformar a propios y ajenos o, en todo caso, e incluso, para provocar preguntas cruzadas entre aquellos que se sitúan en contra de sus ideas. Como en sus últimas declaraciones cuando habló de Fase 0 y, como siempre, fue un poco más allá de una cuarentena que, a la vez, permitirá menguar, o terminar de romper, la relación con la Ministra a la que el Presidente le deposita toda su confianza.