Invento millonario: la pequeña casa que se arma en 1 hora y sin ninguna herramienta

Este hogar no requiere muchas maniobras para poder ensamblarlo. Se arma en poco tiempo y sin la necesidad de utilizar herramientas complejas.

Millones de hogares tomaron su tiempo para ser construidos, incluso algunos llevaron meses para poder acoger a cada familia. Si bien ese no suele ser el mayor inconveniente, no siempre las personas pueden esperar tanto tiempo para utilizar el techo por el que tanto trabajaron, y parece que la solución ha llegado a un precio muy bajo.

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Este nuevo invento es práctico, ya que en una hora los usuarios podrán tener montada su casa , y no solo la estructura. La misma estará lista para funcionar con todo lo necesario para quienes necesiten utilizarla, y todo esto será posible sin la necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero.

Este hogar se monta en poco tiempo y sin la necesidad de herramientas.

La Baby Box es una vivienda móvil desarrollada por la empresa Boxabl. Está construida sobre un tráiler, por lo que puede ser remolcada por una camioneta de gran porte y trasladada de un lugar a otro sin necesidad de utilizar vehículos especiales.

Durante el transporte ocupa un espacio reducido para facilitar su traslado. Una vez instalada, sus paredes se despliegan hacia los costados y permiten ampliar el espacio interior hasta alcanzar cerca de 11 metros cuadrados habitables.

La compañía la anunció con un precio inicial de u$s19.999 para las primeras unidades, mientras que el valor previsto para futuras ventas rondaría los u$s30.000. El sistema fue diseñado para que una sola persona pueda desplegar la vivienda en aproximadamente una hora sin utilizar herramientas.

Embed - NEW $19,999 BOXABL

Los detalles de esta casa completamente habitable

A pesar de su tamaño, la Baby Box incorpora varios de los elementos presentes en una vivienda convencional. El ambiente principal funciona como living y dormitorio gracias a un sofá que puede convertirse en cama.

La cocina incluye una hornalla eléctrica, una heladera, una bacha con canilla para lavar utensilios y alacenas para guardar distintos elementos. También cuenta con una mesa plegable que permite aprovechar mejor el espacio disponible.

El baño posee inodoro, ducha cerrada con mampara de vidrio y ventilación. Además, la vivienda dispone de agua caliente, aislamiento térmico y un equipo de aire acondicionado que sirve tanto para refrigerar como para calefaccionar el interior.

Otra de sus características es la posibilidad de incorporar paneles solares para generar electricidad. Todo el equipamiento llega instalado de fábrica, por lo que la vivienda puede utilizarse una vez desplegada y conectada a los servicios necesarios.