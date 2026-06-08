Hallaron muerto a un directivo de la empresa GenTech fundada por Martín Menem

Daniel Antonio Osorio Peñaloza fue encontrado sin vida en su departamento de Almagro. La causa fue caratulada inicialmente como "muerte dudosa" y quedó en manos de la Justicia.

Encontraron muerto al gerente general y director suplente de Gen Tech Argentina SA, la empresa de suplementos dietarios fundada por Martín Menem.

Daniel Antonio Osorio Peñaloza , gerente general y director suplente de Gen Tech Argentina SA , la empresa de suplementos dietarios fundada por Martín Menem , fue encontrado muerto este domingo en su departamento del barrio porteño de Almagro. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, mientras avanzan las pericias para determinar qué ocurrió.

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El contador venezolano de 46 años ocupaba cargos de conducción en la firma de nutrición deportiva que provee suplementos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Selección nacional.

Desde su entorno señalaron que Osorio Peñaloza llevaba varios días sin responder llamados ni mensajes, algo que llamó la atención de quienes trabajaban con él.

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte, caratulada como "muerte dudosa".

Ante esa situación, un amigo y compañero de trabajo que contaba con llaves del departamento se dirigió hasta la vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez. Al ingresar, encontró a Osorio Peñaloza sin vida en su cama y dio aviso a la Policía, al SAME y al propio Menem, quien luego se presentó en el lugar.

Las primeras actuaciones indicaron que no se observaron signos de violencia en el cuerpo. Además, los investigadores analizan la posibilidad de que la muerte se haya producido varios días antes del hallazgo.

La causa quedó bajo investigación judicial

En una primera instancia, el expediente fue caratulado como "muerte dudosa" y quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, a cargo de Eduardo Cubría, tras las actuaciones realizadas por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Mientras tanto, los investigadores intentan establecer las causas del fallecimiento y no descartan ninguna hipótesis. Entre las posibilidades que se analizan figura que haya sufrido un problema de salud, aunque los resultados de las pericias serán determinantes para avanzar en la causa.

Horas después de conocerse la noticia, la empresa Gen Tech difundió un comunicado en sus redes sociales para despedir a quien se desempeñaba como gerente general.

comunicado gentech El comunicado difundido por la empresa Gen Tech.

La compañía destacó su "profesionalismo, compromiso y calidad humana" y aseguró que su trabajo fue "fundamental para el crecimiento y desarrollo" de la organización. Además, expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo.