El futuro del Programa Acompañamiento Social: cómo el Gobierno busca garantizar la asistencia a los sectores más vulnerables en junio de 2026

El Programa Acompañamiento Social continúa siendo una de las principales herramientas de asistencia directa que mantiene ANSES , para sectores considerados de alta vulnerabilidad. Creado en 2024 tras la disolución del programa Potenciar Trabajo , el beneficio quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y está dirigido a un grupo mucho más acotado de beneficiarios.

La iniciativa forma parte del esquema de reorganización de la asistencia social impulsado por el Gobierno, que dividió el antiguo Potenciar Trabajo en dos programas diferentes: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Mientras el primero apunta a la capacitación e inserción laboral, el segundo está destinado a personas que presentan mayores barreras para incorporarse al empleo formal.

Prioridad para mayores de 50 y madres numerosas: el perfil social que protege el Ministerio de Capital Humano

El grupo de beneficiarios de Acompañamiento Social es mucho más específico que el de otros programas nacionales. Según los lineamientos oficiales, pueden integrar el programa mujeres y hombres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social, madres con cuatro o más hijos menores de 18 años y personas alcanzadas por situaciones especiales determinadas por el Ministerio de Capital Humano.

La decisión de focalizar la asistencia en estos grupos responde a la dificultad que suelen enfrentar para acceder a empleos registrados o generar ingresos suficientes de manera autónoma.

En el caso de los mayores de 50 años, el Gobierno considera que existe una barrera adicional vinculada a la reinserción laboral, especialmente para quienes atravesaron largos períodos de informalidad o desempleo. Por su parte, las madres con familias numerosas presentan mayores necesidades de cuidado y menores posibilidades de incorporarse al mercado laboral en jornadas completas.

El programa busca complementar los ingresos de estos hogares. Actualmente, la prestación continúa siendo administrada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

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Claves para evitar suspensiones: las auditorías y el cumplimiento obligatorio de los nuevos controles

Uno de los aspectos centrales del programa son las auditorías permanentes que realiza el Estado sobre los beneficiarios. El Ministerio de Capital Humano viene incorporando nuevos mecanismos de control para verificar que quienes reciben la asistencia continúen cumpliendo las condiciones exigidas por la normativa.

Las revisiones incluyen cruces de información con distintos organismos públicos para detectar incompatibilidades, ingresos no declarados o situaciones que puedan impedir la percepción del beneficio.

Durante mayo, el Gobierno sumó nuevas restricciones mediante modificaciones normativas que actualizaron el régimen de incompatibilidades del programa. Entre otros puntos, se reforzaron controles vinculados a antecedentes penales y otras situaciones previstas por la reglamentación vigente.

Los beneficiarios deben mantener actualizados sus datos personales y responder a eventuales requerimientos administrativos cuando sean solicitados. Las autoridades sostienen que los controles apuntan a garantizar que los recursos públicos lleguen exclusivamente a quienes cumplen las condiciones establecidas por el programa.

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Congelamiento de montos y exclusión del aguinaldo: el impacto económico del beneficio en el bolsillo familiar

Uno de los principales cuestionamientos que enfrenta el programa está relacionado con el valor de la prestación. Actualmente, los titulares perciben $78.000 mensuales, un monto que puede ser actualizado por el Ministerio de Capital Humano, aunque hasta junio continúa sin modificaciones respecto de períodos anteriores.

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por ANSES, la prestación no está vinculada al esquema de movilidad previsional que ajusta haberes mensualmente según la inflación. Tampoco contempla el pago de aguinaldo.

Mientras jubilados y pensionados reciben en junio el Sueldo Anual Complementario junto con sus haberes, los titulares de Acompañamiento Social perciben únicamente la prestación mensual ordinaria. Esto implica que durante junio los beneficiarios continúan cobrando los mismos $78.000 establecidos por el programa, sin adicionales vinculados al medio aguinaldo.

Pese a ello, el Gobierno ratificó la continuidad de la política social y recientemente extendió la vigencia del programa por cuatro años más. La medida busca dar previsibilidad a los beneficiarios mientras se mantiene el esquema de asistencia focalizada diseñado por Capital Humano.