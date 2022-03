Gestapo: Juntos resiste abroquelado pedido de desafuero de un senador

Claro, no será fácil. El Frente de Todos no cuenta con los números propios para avanzar. El propio Paco Durañona ya había avisado que no votaría en favor. Algo similar a la posición que había tenido en su momento con los pedidos del Congreso para desaforar a Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el oficialismo todavía esperan que el radicalismo se pronuncie al respecto ya que, como vienen sosteniendo desde el FdT, en relación a todo lo vinculado con la Gestapo sindical, consideran que la UCR le “hará honor a su historia de republicanismo”.

Cabe recordar que en la sesión del 11 de enero, la Cámara alta aprobó por unanimidad la posibilidad que el juez Kreplak pueda allanar la oficina de Allan. No obstante, la nueva exigencia es un caso diferente para el cuerpo legislativo. Para empezar, no hay antecedentes de un desafuero en el Senado bonaerense. Avalar el pedido sentaría un precedente peligroso ya que todos tienen en claro que se puede volver en su contra.

“La postura de Juntos va a ser unificada, pero aún no tenemos ninguna notificación de sesión. Cuando llegue el momento lo evaluaremos internamente en el partido, pero también en el espacio”, le dijo a Ámbito el senador de la UCR, Agustín Máspoli. Su correligionario David Hirtz, también aseguró que “no ha habido convocatoria a sesión por lo que el tema no ha sido tratado en el bloque de Juntos. Lo que hemos conversado los seis UCR es dar quorum y luego la decisión será del bloque aunque presumo que por tratarse de un tema más político que judicial se escuchará la opinión de la mesa de conducción política de la Provincia”.

El posicionamiento de la oposición estará orientado a lo que convenga aplicar desde lo político. Por su parte, el oficialismo sigue convencido de que todavía queda mucha pelea por dar en el recinto en todo lo relacionado a la Gestapo sindical y al juicio político al procurador Julio Conte Grand elevado desde Diputados algo que sería difícil de poder avanzar debido a que tampoco cuenta con los votos.

El Senado llamaría a sesión la semana que viene para tratar la solicitud de Kreplak y recién ahí se expondrán del todo las cartas a jugar. Sin embargo, ante la propia falta de voluntades de parte del FdT, Juntos podría intentar dejar en evidencia las propias diferencias internas en la vereda de enfrente.